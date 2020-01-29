Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о ликвидации "морских инспекций" из-за их неэффективности.

Об этом Премьер сообщает в своем Telegram-канале.

“Правительство ликвидирует “морские инспекции” из-за их неэффективности. В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные “морские” инспекции – Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах”, – пишет он.

По словам главы правительства, это дало обратный результат и государство получило множество жалоб от владельцев судов и международных перевозчиков.

“Фактически эти органы полностью себя дискредитировали”, – написал Гончарук.

Также Премьер добавил, что функции по контролю суден передадут в областные инспекции.