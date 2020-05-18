В Украине не рассматривают возможность введения специальных документов о наличие COVID-19 у владельца.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию РБК-Украина.

“У нас в Украине не обсуждается… Из практических решений там (в других странах, – ред.) пока склоняются к тому, что при въезде нужно будет, например, показать справку, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест”, – сказал Кулеба.

Он добавил, что этот вопрос будет решен в определенном формате, который будет разрабатываться.