Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
По его словам, за последние недели количество ПЦР-тестирований увеличилась с 700 до почти 7000 тестирований в сутки.
“В ближайших планах – увеличение количества тестов до 10 000. Наши лаборатории к этому готовы”, – сказал Степанов.
3.05.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова
Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Субота, 2 травня 2020 р.
Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья Украины передало в регионы страны в целом около 900 тысяч тестов на коронавирус COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 2 мая зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтвердили 550 новых случаев.