В Украине за последние сутки проведено 5 424 исследований методом ПЦР, а в ближайших планах увеличит количество тестов до 10 тысяч.

Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

По его словам, за последние недели количество ПЦР-тестирований увеличилась с 700 до почти 7000 тестирований в сутки.

“В ближайших планах – увеличение количества тестов до 10 000. Наши лаборатории к этому готовы”, – сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья Украины передало в регионы страны в целом около 900 тысяч тестов на коронавирус COVID-19.