Кабинет министров принял решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий, а также продолжении работы по запуску телеканала для ОРДЛО.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На совещании в Офисе Президента с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады он сообщил, что создание профильного министерства позволит эффективно налаживать коммуникацию и работу с людьми, которые живут на временно оккупированных территориях.

“Это даст нам возможность намного эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами”, – заявил Гончарук.

Также Кабмин продолжит работать над запуском специального украинского телеканала для жителей ОРДЛО. Этот вопрос на контроле у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.