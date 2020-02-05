Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
На совещании в Офисе Президента с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады он сообщил, что создание профильного министерства позволит эффективно налаживать коммуникацию и работу с людьми, которые живут на временно оккупированных территориях.
“Это даст нам возможность намного эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами”, – заявил Гончарук.
Также Кабмин продолжит работать над запуском специального украинского телеканала для жителей ОРДЛО. Этот вопрос на контроле у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями. Одним из поручений стала подготовка к разделению ранее объединенных министерств. Речь идет о Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, Министерстве культуры, молодежи и спорта и Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.