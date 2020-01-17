Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает правительству "шанс", но с некоторыми условиями.

Видеозапись встречи опубликована в Telegram-аккаунте Офиса Президента.

Вечером в пятницу, 17 января, Президент Зеленский провел встречу с главой правительства Алексеем Гончаруком, который накануне подал заявление о своей отставке.

“В связи с последними конфликтными ситуациями или со скандалами — как угодно. Скажем так: с очень неприятной ситуацией. Вы знаете, какое у меня к Вам лично отношение, к вашему молодому правительству. Я подумал и мне кажется, что будет правильным моё следующее решение. Я решил дать Вам шанс… И шанс вашему правительству, если Вы решите некоторые вещи, которые очень важны и очень беспокоят наше общество”, — сказал Зеленский.

Так Зеленский поручил правительству Гончарука разработать новую концепцию заработных плат для чиновников.

“Первое: заработные платы. Вы знаете этот вопрос, мы поднимали этот вопрос. Я очень Вас прошу, чтобы Вы предложили Офису Президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, всех заместителей министров и каких-либо других государственных компаний, глав этих компаний. С пониманием, где мы живем с Вами, и тех или иных министров, в каких условиях, несмотря на их опыт, практику и даже их — извините за такое словосочетание — их рыночную цену”, — сказал он.

Помимо этого, Зеленский заявил, что, вероятно, с теми чиновниками, которые будут не согласны с предложенными зарплатами, “придется прощаться”.

“Если кто-то из министров… И нам, наверное, будет жаль прощаться с кем-то из них… Из-за того, что они не могут работать за ту или иную зарплату, которую Вы предложите им. Даже если нам будет жаль прощаться, нам придется с ними прощаться. Мы не можем себе сегодня это позволить (завышенные зарплаты — ред.)”, — добавил он.

Также Глава государства поручил премьер-министру “разобраться с теми процентами”, которые получает НАК “Нафтогаз” от оплаты Российской Федерацией услуг по транспортировке газа в Евросоюз через территорию Украины.

“Они тоже должны быть не только прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми. … Или будет полностью перезапущен НАК “Нафтогаз” и мы должны с Вами разработать концепцию, как это сделать”, — продолжил Зеленский.

Кроме того, Зеленский поручил Гончаруку найти “слабые места” среди руководств министерств и предложить их замену.

“Третий вопрос, который касается Кабмина. У меня нет никаких процентов, чтобы думать, что кто-то из них нечестный человек или что они непрофессиональные люди. … Мы хотим с Вами укрепления Правительства. Потому я прошу Вас найти слабые места и заменить тех или иных руководителей того или иного министерства в соответствии с их профессиональными данными”, — подчеркнул Президент.

Еще одним поручением главе Кабмину стала подготовка к разделению ранее объединенных министерств. Речь идет о Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, Министерстве культуры, молодежи и спорта и Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Время показало, что некоторые министерства должны быть разделены”, — отметил Зеленский.

Пятым условием Зеленского стало налаживание отношений между Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины.

“Мы дали Вам большой кредит доверия. Мне кажется, что Вы не рассчитались перед нашим обществом за этот кредит. … Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство”, — подытожил Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук пообещал Президенту Владимиру Зеленскому подготовить промежуточный отчет о деятельности Кабмина и представить его в парламенте на сессии 4 февраля.

Зустріч Зеленського з Гончаруком «Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично»: Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Гончаруком Gepostet von Букви am Freitag, 17. Januar 2020

Напомним, ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.