В Украине при больницах будут созданы мобильные медицинские бригады для проверки подозрений на коронавирус COVID-19 в домашних условиях.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Соответствующее поручение уже направлено всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине.

Бригады появятся при центральных районных больницах.

“Я дал поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медицинских работников”, – отметил Ляшко.

По его словам, такие бригады должны будут приезжать по вызову семейного врача, экстренной медпомощи и других медицинских работников для забора образцов у людей с подозрением на коронавирус.

Ляшко уточнил, что это должно уменьшить мобильность людей с симптомами COVID-19.

“В первую очередь при появлении симптомов алгоритм такой: вы должны набрать своего семейного врача или медицинского работника, с которым вы контактируете, чтобы определить дальнейшую тактику. Если будет необходимо тестирование, семейный врач расскажет, как работает алгоритм и как мобильная бригада приедет и возьмет образцы для исследования, а также даст советы по дальнейшему лечению”, – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что только в случае ургентного состояния (состояния, требующего срочного врачебного вмешательства) за больным выедет “скорая помощь” для госпитализации.

“Мы должны понять, что госпитализация будет происходить только для тяжелых случаев и случаев средней тяжести, чтобы оказывать медицинскую помощь круглосуточно под надзором врача в оборудованной больнице, где обеспечено проведение реанимационных мер”, – объяснил Ляшко.

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(На видео – с 5:00)