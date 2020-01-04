С 1 января 2020 года в Украине впервые за много лет минимальная заработная плата опередила аналогичные показатели в России и Беларуси.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.

“Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января “минималка” в Украине выросла до 4723 грн, или 199 долларов США в эквиваленте по курсу на начало года”, – отметил замминистра.

Он обнародовал график, согласно которому минимальная зарплата украинцев в последний раз превышала показатели РФ и Беларуси в 2007 – 2008 гг.

По словам Николайчука, за последние годы Украине удалось нивелировать отставание, которое фактически появилось после кризиса 2008 года и усугубилось в результате кризиса 2014-2015 годов.

“Во-первых, украинская экономика с 2016 года демонстрирует достаточно устойчивые темпы роста ВВП, постепенно ускоряя их (напомню, что во II и III кварталах 2019 года они превысили 4 %). Во-вторых, рынок труда дополнительно подогревается процессами миграции, что стимулирует даже высокие темпы роста реальных заработных плат по сравнению с темпами роста производительности… В-третьих, повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики”, – написал он.