Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 201,6 тыс. человек, из них 53,2% дети.
Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.
В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 68 чел., ни один из них не был вакцинирован.
В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 48 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.
- Ранее сообщалось, что в Украине в течение недели от осложнений гриппа умерли девять человек.