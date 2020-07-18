Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 137, Киеве – 108, Закарпатской области – 89, Ивано-Франковской области – 76, Ровенской области – 75.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано в Кировоградской и Черниговской областях.
Всего от осложнений COVID-19 умерли 1477 человек, из них 21 – за последние сутки.
При этом выздоровели уже 30 522 человека, за сутки – 756.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.