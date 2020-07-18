В Украине по состоянию на 18 июля зафиксировано 58 111 случаев COVID-19, за сутки - 847.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 137, Киеве – 108, Закарпатской области – 89, Ивано-Франковской области – 76, Ровенской области – 75.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано в Кировоградской и Черниговской областях.

Всего от осложнений COVID-19 умерли 1477 человек, из них 21 – за последние сутки.

При этом выздоровели уже 30 522 человека, за сутки – 756.