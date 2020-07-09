Министерство юстиции Украины сообщило о закрытии восьми колоний. Заключенных переведут в другие тюрьмы.

Об этом сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, это поможет оптимизировать систему, а также уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.

“6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений: это Ковельская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачевская исправительная колония № 109, Желтоводская исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37”, – рассказала Высоцкая.

Она отметила, что заключенных переведут в другие тюрьмы, а сотрудников сократят или подберут им места работы в других пенитенциарных учреждениях.

На видео с 01:29