Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он сообщил, что в 55 % случаев зараженные COVID-19 – женщины. 45 % приходится на мужчин.

“Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины – 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет – 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрировано пять летальных исходов, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших”, – сказал Ляшко.

Также он сделал акцент на том, что 84% умерших в результате заражения COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких и так далее.