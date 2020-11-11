Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За последние сутки госпитализированы 1453 человека; летальных случаев – 191; выздоровели – 6802 человека; осуществлено тестирований за сутки – 73 285 (в том числе методом ПЦР – 43908, методом ИФА – 29377).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 489 808 человек;
- выздоровели – 221 459 человек;
- летальных исходов – 8947;
- проведения ПЦР-тестов – 3735166.
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев – 46632 случая;
- Винницкая область – 12 970 случаев;
- Волынская область – 17 236 случаев;
- Днепропетровская область – 18 690 случаев;
- Донецкая область – 15 066 случаев;
- Житомирская область – 20 194 случая;
- Закарпатская область – 18 056 случаев;
- Запорожская область – 15 285 случаев;
- Ивано-Франковская область – 25 643 случая;
- Киевская область – 21 731 случай;
- Кировоградская область – 3280 случаев;
- Луганская область – 4738 случаев;
- Львовская область – 34 988 случаев;
- Николаевская область – 11092 случаи;
- Одесская область – 30 041 случай;
- Полтавская область – 13 143 случая;
- Ровенская область – 23 035 случаев;
- Сумская область – 15 662 случая;
- Тернопольская область – 22 549 случаев;
- Харьковская область – 44 948 случаев;
- Херсонская область – 6075 случаев;
- Хмельницкая область – 20 826 случаев;
- Черкасская область – 11 063 случая;
- Черновицкая область – 26 301 случай;
- Черниговская область – 10 564 случая.
- По состоянию на 10 ноября в Украине зафиксировано более 10,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.