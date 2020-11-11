За прошедшие сутки, 10 ноября, в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев COVID-19. Заболели также 350 детей и 493 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За последние сутки госпитализированы 1453 человека; летальных случаев – 191; выздоровели – 6802 человека; осуществлено тестирований за сутки – 73 285 (в том числе методом ПЦР – 43908, методом ИФА – 29377).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 489 808 человек;

выздоровели – 221 459 человек;

летальных исходов – 8947;

проведения ПЦР-тестов – 3735166.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев – 46632 случая;

Винницкая область – 12 970 случаев;

Волынская область – 17 236 случаев;

Днепропетровская область – 18 690 случаев;

Донецкая область – 15 066 случаев;

Житомирская область – 20 194 случая;

Закарпатская область – 18 056 случаев;

Запорожская область – 15 285 случаев;

Ивано-Франковская область – 25 643 случая;

Киевская область – 21 731 случай;

Кировоградская область – 3280 случаев;

Луганская область – 4738 случаев;

Львовская область – 34 988 случаев;

Николаевская область – 11092 случаи;

Одесская область – 30 041 случай;

Полтавская область – 13 143 случая;

Ровенская область – 23 035 случаев;

Сумская область – 15 662 случая;

Тернопольская область – 22 549 случаев;

Харьковская область – 44 948 случаев;

Херсонская область – 6075 случаев;

Хмельницкая область – 20 826 случаев;

Черкасская область – 11 063 случая;

Черновицкая область – 26 301 случай;

Черниговская область – 10 564 случая.