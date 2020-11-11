Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За последние сутки госпитализированы 1453 человека; летальных случаев – 191; выздоровели – 6802 человека; осуществлено тестирований за сутки – 73 285 (в том числе методом ПЦР – 43908, методом ИФА – 29377).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 489 808 человек;
  • выздоровели – 221 459 человек;
  • летальных исходов – 8947;
  • проведения ПЦР-тестов – 3735166.

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев – 46632 случая;
  • Винницкая область – 12 970 случаев;
  • Волынская область – 17 236 случаев;
  • Днепропетровская область – 18 690 случаев;
  • Донецкая область – 15 066 случаев;
  • Житомирская область – 20 194 случая;
  • Закарпатская область – 18 056 случаев;
  • Запорожская область – 15 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 25 643 случая;
  • Киевская область – 21 731 случай;
  • Кировоградская область – 3280 случаев;
  • Луганская область – 4738 случаев;
  • Львовская область – 34 988 случаев;
  • Николаевская область – 11092 случаи;
  • Одесская область – 30 041 случай;
  • Полтавская область – 13 143 случая;
  • Ровенская область – 23 035 случаев;
  • Сумская область – 15 662 случая;
  • Тернопольская область – 22 549 случаев;
  • Харьковская область – 44 948 случаев;
  • Херсонская область – 6075 случаев;
  • Хмельницкая область – 20 826 случаев;
  • Черкасская область – 11 063 случая;
  • Черновицкая область – 26 301 случай;
  • Черниговская область – 10 564 случая.

  • По состоянию на 10 ноября в Украине зафиксировано более 10,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.