По состоянию на 9 утра 23 октября, в Украине второй день подряд фиксируют рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За сутки заразились 7517 человек.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Рекордное количество новых случаев приходится на Харьковскую и Одесскую области, а также – город Киев.

В Харьковской области за сутки 693 новых случая, в Киеве 635, в Одесской области 571, в Хмельницкой области 471, в Житомирской области 426, в Запорожской области 402, в Тернопольской области 330, в Полтавской области 316.

За сутки вследствие заражения COVID-19 умерли 121 человек. С начала эпидемии умерли 6164 человека.

За сутки выздоровели 2680 человек. Всего с начала эпидемии – 137 578.

Ситуация по регионам:

Винницкая область – 8923 случая;

Волынская область – 11 792 случая;

Днепропетровская область – 12 380 случаев;

Донецкая область – 8160 случаев;

Житомирская область – 11 264 случая;

Закарпатская область – 12 541 случай;

Запорожская область – 7495 случаев;

Ивано-Франковская область – 17 705 случаев;

Кировоградская область – 1858 случаев;

г. Киев – 33135 случаев;

Киевская область – 13 958 случаев;

Львовская область – 26 399 случаев;

Луганская область – 2985 случаев;

Николаевская область – 6602 случая;

Одесская область – 21 128 случаев;

Полтавская область – 7532 случая;

Ровенская область – 16 985 случаев;

Сумская область – 9888 случаев;

Тернопольская область – 18 613 случаев;

Харьковская область – 31 592 случая;

Херсонская область – 2951 случай;

Хмельницкая область – 12 413 случаев;

Черновицкая область – 18 811 случаев;

Черкасская область – 7704 случая;

Черниговская область – 7582 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 октября по Центра поступило 8050 сообщений о подозрении на коронавирус.