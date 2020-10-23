Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Рекордное количество новых случаев приходится на Харьковскую и Одесскую области, а также – город Киев.

В Харьковской области за сутки 693 новых случая, в Киеве 635, в Одесской области 571, в Хмельницкой области 471, в Житомирской области 426, в Запорожской области 402, в Тернопольской области 330, в Полтавской области 316.

За сутки вследствие заражения COVID-19 умерли 121 человек. С начала эпидемии умерли 6164 человека.

За сутки выздоровели 2680 человек. Всего с начала эпидемии – 137 578.

Ситуация по регионам:

  • Винницкая область – 8923 случая;
  • Волынская область – 11 792 случая;
  • Днепропетровская область – 12 380 случаев;
  • Донецкая область – 8160 случаев;
  • Житомирская область – 11 264 случая;
  • Закарпатская область – 12 541 случай;
  • Запорожская область – 7495 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 17 705 случаев;
  • Кировоградская область – 1858 случаев;
  • г. Киев – 33135 случаев;
  • Киевская область – 13 958 случаев;
  • Львовская область – 26 399 случаев;
  • Луганская область – 2985 случаев;
  • Николаевская область – 6602 случая;
  • Одесская область – 21 128 случаев;
  • Полтавская область – 7532 случая;
  • Ровенская область – 16 985 случаев;
  • Сумская область – 9888 случаев;
  • Тернопольская область – 18 613 случаев;
  • Харьковская область – 31 592 случая;
  • Херсонская область – 2951 случай;
  • Хмельницкая область – 12 413 случаев;
  • Черновицкая область – 18 811 случаев;
  • Черкасская область – 7704 случая;
  • Черниговская область – 7582 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 октября по Центра поступило 8050 сообщений о подозрении на коронавирус.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине качество лечения больных коронавирусом COVID-19 выше, чем в других странах Европы.