Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Рекордное количество новых случаев приходится на Харьковскую и Одесскую области, а также – город Киев.
В Харьковской области за сутки 693 новых случая, в Киеве 635, в Одесской области 571, в Хмельницкой области 471, в Житомирской области 426, в Запорожской области 402, в Тернопольской области 330, в Полтавской области 316.
За сутки вследствие заражения COVID-19 умерли 121 человек. С начала эпидемии умерли 6164 человека.
За сутки выздоровели 2680 человек. Всего с начала эпидемии – 137 578.
Ситуация по регионам:
- Винницкая область – 8923 случая;
- Волынская область – 11 792 случая;
- Днепропетровская область – 12 380 случаев;
- Донецкая область – 8160 случаев;
- Житомирская область – 11 264 случая;
- Закарпатская область – 12 541 случай;
- Запорожская область – 7495 случаев;
- Ивано-Франковская область – 17 705 случаев;
- Кировоградская область – 1858 случаев;
- г. Киев – 33135 случаев;
- Киевская область – 13 958 случаев;
- Львовская область – 26 399 случаев;
- Луганская область – 2985 случаев;
- Николаевская область – 6602 случая;
- Одесская область – 21 128 случаев;
- Полтавская область – 7532 случая;
- Ровенская область – 16 985 случаев;
- Сумская область – 9888 случаев;
- Тернопольская область – 18 613 случаев;
- Харьковская область – 31 592 случая;
- Херсонская область – 2951 случай;
- Хмельницкая область – 12 413 случаев;
- Черновицкая область – 18 811 случаев;
- Черкасская область – 7704 случая;
- Черниговская область – 7582 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 октября по Центра поступило 8050 сообщений о подозрении на коронавирус.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине качество лечения больных коронавирусом COVID-19 выше, чем в других странах Европы.