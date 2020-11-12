Об этом сообщает Детектор медиа.

Ткаченко, комментируя инициативу правительства в Facebook, отметил, что запуск канала Euronews – “важный шаг в информационной политике, а также – популяризации Украины в мире”.

Очевидно, в Украине появится новый информационный вещатель, финансирование которого, возможно, будет государственным. Однако бренд Euronews уже появлялся в украинском медиапространстве в 2011-2012 годах, но его дебют не был чересчур успешным. После этого общественный вещатель (ранее НТКУ) задолжал европейской компании 360 млн грн. Долг выплачивали 10 лет.

Владельцы Euronews

Euronews – это европейская новостная сеть со штаб-квартирой в Лионе (Франция). Ее учредителями стали несколько европейских общественных вещателей.

В 2015 году контрольный пакет акций 53% принадлежал компании египетского телекоммуникационного магната Нагиба Савириса Media Globe Networks.

В 2017 году американская компания NBC Universal News Group купила 25% акций, а доли собственников-общественных вещателей существенно уменьшились. Однако через три года компания потеряла интерес к телеканалу и продала свои акции владельцам контрольного пакета. Так, 88% акций принадлежат компании Media Globe Networks, а еще 12% разделили между собой члены Европейского вещательного союза.

Иными словами, Euronews контролирует частный владелец.

Украинская НТКУ в 2010 году приобрела 1% акций Euronews.

В 2018 году Euronews решила продавать франшизу на создание локальных версий канала. За это время было продано три франшизы на государственный и частный заказ в Центральной и Восточной Европе. Первым по этой схеме был запуск канала Euronews Albania в 2019 году.

В сентябре 2020 запустили канал Euronews Georgia. Его запуском занималась частная компания Silknet. Этот канал не финансируется государством.

К концу этого года планируется запустить канал Euronews Serbia. Его запуском занимается компания Telekom Serbia, 58% акций которой владеет государство.

В среднем для функционирования канала нужно 80-90 сотрудников.

Euronews Ukraine

Очевидно, украинские чиновники решили действовать по примеру Грузии, Сербии и Албании. Конкретики по поводу предстоящего запуска вещателя пока нет. В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что “проект находится на этапе обсуждения”.

Однако источники издания сообщили, что планируется запуск спутникового канала со штатом в 80 человек. Финансирование будет осуществляться государством.

Доля акций Euronews НСТУ

Глава правления Общественного вещания Зураб Аласания рассказал, что НСТУ владеет долей акций компании Euronews. В 2010 году был приобретен 1% акций, но эта доля уменьшилась после покупки части акции европейских общественных вещателей компанией CBS. Сейчас Украина владеет 0,016% акций.

За это время НСТУ получала в символический доход на уровне 2-3 тысяч евро, но эта сумма не имела существенного значения, ведь компания выплачивала Euronews 5,5 евро в год из-за задолженности.

Поскольку акционером НСТУ является Кабмин, то акции Euronews принадлежат ему. Пока предложений по этим акциям не поступало.

Конкуренция и деньги на запуск

В Украине функционирует более 15 информационных вещателей. Практически все они являются убыточными, кроме Прямого, “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Поэтому медиаэксперты считают нецелесообразным запуск еще одного информационного вещателя.

“Сейчас вкладывать деньги в развитие канала, контрольным пакетом которого владеет египетский магнат, под названием “Euronews в Украине”, на мой взгляд, – это не лучшее решение. Вообще, зачем вкладывать бюджетные деньги в информационный канал, когда в стране уже есть 12 информационных каналов? На какую долю рынка можно рассчитывать? Ради каких целей это делается?”, – сказал генеральный директор медиахолдинга “Люкс” Роман Андрейко.

По его прогнозам, запуск Euronews Ukraine оценят в несколько десятков миллионов долларов. Андрейко отметил, что он запустил бы канал за 1,5-2 млн долларов, но запуск канала по государственному заказу всегда оценивают в 10-20 млн долларов. Государство несет потери.

По данным издания, ежегодно информационный канал получает 80-100 млн грн финансирования, а стоимость распространения спутникового сигнала составляет от 126 тыс. грн до 336 тыс. грн в месяц.

Альтернативный канал

Украинские медиаэксперты не понимают, с какой целью государство планирует запустить этот канал. По мнению исполнительной директора Национальной ассоциации вещателей Екатерины Мясниковой, Euronews Ukraine будет направлен на европейских партнеров страны.

“Предположим, что цель поддержать украинские товары в Еврозоне или сделать Украину туристически более привлекательной (хотя сейчас это скорее мечта). То для этого целесообразнее использовать имеющиеся каналы вместо того, чтобы создавать новые. Например, Турция через такие каналы как Travel или Finе living популяризирует возможность отдыха в стране. Пока такие действия не будут частью национальной стратегии, давать им оценку достаточно сложно “, – рассказала Мясникова.

Она уверена, что такой телеканал может финансироваться государством, если он будет транслироваться за ее пределами. Иначе медиа, которое финансируется и является подконтрольным власти, создает конкуренцию и общественному вещателю, и частным каналам.