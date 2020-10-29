Бывшие сотрудники бренда JARDIN_EXOTIQUE, основателем которого является Лида Арфуш, супруга главы телеканала Euronews в СНГ Валида Арфуша, обвиняют работодателя в невыплате зарплат и угрозах.

Об этом сообщают #Букви.

На днях у соцсетях разгорелся скандал вокруг украинского бренда JARDIN_EXOTIQUE.

Одна из бывших сотрудниц бренда, Жанна Васильева, рассказала, что работала на бренд Лиды Арфуш до сентября текущего года, однако сейчас конец октября и она так и не получила оплату за свою работу в августе.

28 октября девушка опубликовала в Instagram такой пост:

Также Васильева показала скриншоты переписок с Арфуш, в которых она напоминает о невыплаченной зарплате, но в ответ получает только маты и угрозы.

Арфуш обвиняет девушку в том, что та якобы удалила информацию с рабочих компьютеров и обращается с неподходящим тоном, а потому — зарплаты не будет.

Васильева рассказала, что долгое время не решалась придавать эту историю огласке.

“Мои сториз изначально были созданы для того, чтоб осветить малую часть элитного мира. И многие из вас меня поддержали, хоть я до последнего боялась придавать эту историю публичной огласке. Также нашлись и те, кто написал мне мыслить масштабней и создать этот пост”, — рассказала она.

Однако после публикации информации о том, что происходит, девушка получила сообщения от других бывших сотрудниц бренда, которые также не получили зарплату за проделанную работу и не решались говорить об этом публично. Они также сталкивались с обвинениями и угрозами в свой адрес.

Когда история получила огласку, Валид и Лида Арфуш заблокировали Васильеву в социальных сетях.

Одновременно со страницы бренда Лида Арфуш прокомментировала ситуацию. Она обвинила бывшую сотрудницу теперь не только в удалении данных, но и в присвоении денег и шантаже.

Лида Арфуш, основательница бренда, находится в отношениях с Валидом Арфушем уже около 20 лет. В 2001 вступил пара вступила в гражданский брак, а в 2015 — поженилась официально. Арфуши воспитывают трех детей (Эмили, 16 лет, Адам, 8 лет, Адель-Клоэ, 4 года).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Люблю ♥️ Публикация от Арфуш Валид Harfouch (@arfush_walid) 6 Июл 2020 в 12:57 PDT

В январе 2019 года года Арфуш объявила о разводе, но уже вскоре начала постить новые совместные фото. Накануне пара праздновала 5 лет со дня свадьбы:

Валид Арфуш — глава информационного телеканала Euronews. В 2005 году в принадлежавшем ему журнале “Папараzzи” о жизни звезд шоу-бизнеса и власть имущих, опубликовали статью, посвященную сыну третьего Президента Украины Виктора Ющенко Андрею Ющенко. В материале были фото сына президента с отдыха в Турции, где он был со своей девушкой. Последний, якобы в отместку за статью, организовал поджог автомобиля Bentley, принадлежавшего Арфушу.

В ответ Арфуш требовал, чтобы в отношении не только Андрея Ющенко, но и его отца, открыли уголовные производства на территории Украины и Франции.

Также стоит отметить, что с августа 2007 по февраль 2010 Арфуш был главой международного отдела пресс-службы кандидата в президенты, а позже Президента Украины Виктора Януковича.

Телеканал Euronews финансируется за счет европейских правительств и различных стран.

В марте 2015 года говорили о том, что спонсором украинской службы Euronews был олигарх Дмитрий Фирташ, против чего выступили в Европарламенте.

Украиноязычная филиал телеканала был закрыт в 2017 года, после чего не единожды звучали заявления о том, что он канал стал “рупором Кремля” в Украине.

Один из инвесторов телеканала – Москва в лице ВГТРК. Финансировать Euronews Россия начала в 2004 году, приобретя 17% акций телеканала. Вместе с France Televisions, итальянской RAI и турецкой TRT Россия входит в четверку самых крупных акционеров телеканалов.

В августе текущего года Валид Арфуш взял масштабное интервью у президента Владимира Зеленского.