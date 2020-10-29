Об этом сообщают #Букви.
На днях у соцсетях разгорелся скандал вокруг украинского бренда JARDIN_EXOTIQUE.
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Одна из бывших сотрудниц бренда, Жанна Васильева, рассказала, что работала на бренд Лиды Арфуш до сентября текущего года, однако сейчас конец октября и она так и не получила оплату за свою работу в августе.
28 октября девушка опубликовала в Instagram такой пост:
Также Васильева показала скриншоты переписок с Арфуш, в которых она напоминает о невыплаченной зарплате, но в ответ получает только маты и угрозы.
Арфуш обвиняет девушку в том, что та якобы удалила информацию с рабочих компьютеров и обращается с неподходящим тоном, а потому — зарплаты не будет.
Васильева рассказала, что долгое время не решалась придавать эту историю огласке.
“Мои сториз изначально были созданы для того, чтоб осветить малую часть элитного мира. И многие из вас меня поддержали, хоть я до последнего боялась придавать эту историю публичной огласке. Также нашлись и те, кто написал мне мыслить масштабней и создать этот пост”, — рассказала она.
Однако после публикации информации о том, что происходит, девушка получила сообщения от других бывших сотрудниц бренда, которые также не получили зарплату за проделанную работу и не решались говорить об этом публично. Они также сталкивались с обвинениями и угрозами в свой адрес.
Когда история получила огласку, Валид и Лида Арфуш заблокировали Васильеву в социальных сетях.
Одновременно со страницы бренда Лида Арфуш прокомментировала ситуацию. Она обвинила бывшую сотрудницу теперь не только в удалении данных, но и в присвоении денег и шантаже.
Лида Арфуш, основательница бренда, находится в отношениях с Валидом Арфушем уже около 20 лет. В 2001 вступил пара вступила в гражданский брак, а в 2015 — поженилась официально. Арфуши воспитывают трех детей (Эмили, 16 лет, Адам, 8 лет, Адель-Клоэ, 4 года).
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За два дня до смерти Федерико Феллини сказал: «Как хочется влюбиться еще раз!» Я был потрясен! На самом краю человек хотел еще раз пережить любовь, парить над землей, подчиняться тому, кому хочется подчиняться, слышать музыку оркестра в душе… Он говорил не о женщине, он хотел сказать, что любовь — это один из волшебных моментов в жизни. Когда ты любишь, ты перестаешь быть просто человеком, а становишься ароматом. Ты не ходишь по земле, а паришь над ней. Вот это состояние влюбленности и есть главное в жизни. И неважно, во что ты влюблен — в женщину, в работу, в мир или в жизнь… Любовь — это не радость и не печаль, не награда и не испытание, а все вместе это путешествие в сказочную и волшебную страну, тропинка к тайне, которую предстоит открыть. Любовь всегда уходит, все имеет свой конец. Но одно состояние всегда переливается в другое, и это другое может быть более сильным чувством, чем влюбленность. Сегодня браки недолговечны, и бывшие влюбленные лишаются великого открытия — как это прекрасно идти вместе, держась за руки, к смерти. Многим кажется, что новые отношения принесут более сильные ощущения. Это не так. В итальянском языке есть такое слово, которое невозможно перевести на русский — «волье бене». Дословно это означает — хотеть хорошо. Есть «амаре» — любовь, А есть «волье бене» — это когда к человеку относишься так, что нет никого ближе его. «Амаре» держится на физическом наслаждении. Самое сильное чувство на земле — это когда «амаре» перерастает в «волье бене». Нет ничего более важного на земле, чем чувство «волье бене». Оно приходит только через годы, прожитые вместе, и эти годы не должны унести доверия. Потеря такой долгой связи более трагична, чем потеря любви и уж тем более физического наслаждения. Потеря «волье бене» — это и есть настоящее, глубокое одиночество, абсолютная пустота. Мне посчастливилось пережить «волье бене». Мне будет девяносто, а рядом со мной Лора — моя жена, которую я нашел в России более тридцати лет назад. Огромное «волье бене» было между моим величайшим другом Федерико Феллини и Джульеттой Мазиной. За Феллини ухаживали все женщины мира, но его последний жест был подлинным гимном любви к Джульетте — практически парал
Публикация от Лида Петрова (@omtaratutaraom)
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Публикация от Арфуш Валид Harfouch (@arfush_walid)
В январе 2019 года года Арфуш объявила о разводе, но уже вскоре начала постить новые совместные фото. Накануне пара праздновала 5 лет со дня свадьбы:
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У нас сегодня юбилей! 5 лет свадьбы👰🏻🤵🏻♥️! Самые прекрасные воспоминания с этого дня!! Было весело 🥂
Публикация от Арфуш Валид Harfouch (@arfush_walid)
Валид Арфуш — глава информационного телеканала Euronews. В 2005 году в принадлежавшем ему журнале “Папараzzи” о жизни звезд шоу-бизнеса и власть имущих, опубликовали статью, посвященную сыну третьего Президента Украины Виктора Ющенко Андрею Ющенко. В материале были фото сына президента с отдыха в Турции, где он был со своей девушкой. Последний, якобы в отместку за статью, организовал поджог автомобиля Bentley, принадлежавшего Арфушу.
В ответ Арфуш требовал, чтобы в отношении не только Андрея Ющенко, но и его отца, открыли уголовные производства на территории Украины и Франции.
Также стоит отметить, что с августа 2007 по февраль 2010 Арфуш был главой международного отдела пресс-службы кандидата в президенты, а позже Президента Украины Виктора Януковича.
Телеканал Euronews финансируется за счет европейских правительств и различных стран.
В марте 2015 года говорили о том, что спонсором украинской службы Euronews был олигарх Дмитрий Фирташ, против чего выступили в Европарламенте.
Украиноязычная филиал телеканала был закрыт в 2017 года, после чего не единожды звучали заявления о том, что он канал стал “рупором Кремля” в Украине.
Один из инвесторов телеканала – Москва в лице ВГТРК. Финансировать Euronews Россия начала в 2004 году, приобретя 17% акций телеканала. Вместе с France Televisions, итальянской RAI и турецкой TRT Россия входит в четверку самых крупных акционеров телеканалов.
В августе текущего года Валид Арфуш взял масштабное интервью у президента Владимира Зеленского.
- Во время интервью Зеленский заявил, что у него есть прямой диалог с Путиным, что никто не закончит войну на Донбассе быстрее, чем он.