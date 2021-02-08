Об этом глава государства сказал, выступая на Всеукраинском форуме “Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы”.
Зеленский заявил, что в борьбе с эпидемией власти пришлось пойти на непопулярный шаг и ввести карантин, “жесткий карантин, который оказался эффективным”.
По словам Зеленского, все эти действия правительства постоянно критиковали различные политические партии, чтобы “заработать политические и электоральные дивиденды”.
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“Было вмешательство и политиков. Различные партии, различные оппозиционные лидеры, местные власти не теряли возможность заработать дивиденды и электоральные баллы. Была огромное количество манипуляций, популизма, саботажа. И все это никак не помогало в преодолении COVID-19. Однако наши действия оказались правильными. в Украине самая низкая смертность от COVID-19 по сравнению со многими странами мира и странами Европы. Мы дольше всех продержались и не вводили локдаун. А те ограничения, действовавшие в январе (2021), были, я считаю, достаточно либеральными ” , – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что в Украине удалось значительно увеличить количество коек в больницах, и “сегодня 70% из них – свободны”.
“Более 80% коек обеспечены кислородом”, – сказал Владимир Зеленский.
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопросами снабжения кислорода к койкам больных COVID-19 занимаются больницы или местные власти.