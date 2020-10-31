Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопросами снабжения кислорода к кроватям больных COVID-19 занимаются больницы или местные власти.

Об этом глава Минздрава рассказал на брифинге 31 октября.

По словам Степанова, кислород к кроватям больных коронавирусом может поставляться двумя способами: централизованно в каждой кровати в больнице, или с помощью кислородных концентраторов.

“МОЗ считает, и это правильно, что каким именно способом нужно обеспечить кровать кислородом, решается непосредственно на месте самой больницей или владельцем этих больниц. Владельцем является соответствующая местная власть, то есть выбранные вами, уважаемые украинцы, мэры городов, главы ОТГ или районных советов”, – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что централизованно подводить кислород к каждой кровати не является уместным. По его словам, выделены средства на закупку кислорода для больниц, но процессом закупок управляют местные органы власти и администрации больниц на месте. Такой процесс является более эффективным.