И.о. генерального директора ГК "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что в Украине нет полного цикла производства боеприпасов, а единственный патронный завод остался на оккупированной территории в Луганске.

Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.

По его словам, сейчас Украина нуждается во всез видах боеприпасов, начиная от патронов.

“Наш единственный патронный завод остался на оккупированной территории в Луганске. К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается”, – сказал Фоменко.

По словам руководителя “Укроборонпрома”, сегодня используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах.

Фоменко подчеркнул, что в ближайшие несколько лет ни один украинский завод не сможет запустить полный цикл производства боеприпасов.