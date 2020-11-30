Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.
По его словам, сейчас Украина нуждается во всез видах боеприпасов, начиная от патронов.
“Наш единственный патронный завод остался на оккупированной территории в Луганске. К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается”, – сказал Фоменко.
По словам руководителя “Укроборонпрома”, сегодня используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах.
Фоменко подчеркнул, что в ближайшие несколько лет ни один украинский завод не сможет запустить полный цикл производства боеприпасов.
- Также и.о. генерального директора оборонного концерна “Укроборонпром” Игорь Фоменко заявил, что второй образец самого большого самолета в мире “Мрия”, который стоит на заводе “Антонов”, достроить можно, но для этого его необходимо полностью перепроектировать.