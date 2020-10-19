Каких-то полтора месяца остается до чуть ли не самого ожидаемого момента в игровой индустрии за последние годы. Уже двенадцатого ноября, а в случае Украины девятнадцатого ноября, в продажу официально поступает новейшая консоль PlayStation 5. Но к большому сожалению уже можно говорить о том, что самые худшие прогнозы оправдались и покупателям придется столкнутся дефицитом консолей от Sony.

Еще месяц назад, благодаря умелым энтузиастам из портала Reddit, появились слухи о том, что Sony планирует продавать свою консоль сугубо в одни руки и исключительно по предварительным заказам. В общем-то сплетни оправдались и даже такой подход не уберег японцев от дефицита.

Проблемы начались в первые же дни сбора предварительных заказов. Sony сообщила продавцам, что прием заявок можно начинать семнадцатого сентября, но они не учли фактор часовых поясов и не указали точное время для разных регионов, поэтому множество магазинов открыли предзаказы ровно в 00:00 по местному времени. Это вылилось в то, что приставки раскупили в кратчайшие сроки и возник глобальный дефицит. Sony уже принесла свои извинения за столь плохо организованный процесс и пообещала ускорить производство PlayStation 5 в ближайшие дни, чему мало верится, потому что нарастить производственные мощи будет не так просто.

Сообщения о недостатке устройств поступают уже со многих стран. К примеру, ирландская сеть магазинов GameStop уже приступила к рассылке писем всем предзаказавшим консоль клиентам, в котором указано, что приставку придется ждать до следующего года. В качестве причины ирландцы указали, что все произошло из-за обстоятельств, не зависящих от магазина. Но руководство магазина закрепляет покупателей в очереди, чтобы те получали свои приставки по мере новых поставок.

Похожие сообщения поступают и из британских, российских и американских сетей магазинов, даже Amazon начал наперед предупреждать покупателей, что возможны потенциальные проблемы с количеством консолей.

Это событие не обошло стороной и украинские магазины, принимающие предварительные заказы на консоль нового поколения. В связи с этим многие продавцы предупреждают покупателей о том, что даже при удачном оформлении заказа и проведении оплаты, нет никакой гарантии, что искушенный игрок сможет купить PS5 в день релиза в Украине. Отмечается, что, возможно, придется ждать аж до начала следующего года, потому что все экземпляры PlayStation 5 из ранних партий уже давно распроданы.

Выходит, что большое количество покупателей, уже заплативших свои денежные средства, гарантированно не получат PlayStation 5 в этом году. Катастрофически страшного в этом ничего нет, но и хорошего мало, потому что новогодние праздники однозначно будут подпорчены.

К слову, не стоит надеяться приобрести новую приставку в первый же день в небольших нишевых магазинах, это связано с тем, что Sony сделала ставку на поставки крупным сетям магазинов.

Стоит напомнить, что официальная стоимость приставок в Украине составит 15 999 грн за консоль с дисководом и 12 999 за цифровую версию приставки без оптического привода. Примечательно, что по уже имеющейся статистике лишь 10% покупателей сделал свой выбор в сторону цифровой приставки, остальные 90% предпочли приобрести полноценную консоль с дисководом. Возможно, это связано с дефицитом Digital-версии, а возможно, с предпочтениями игроков. Полноценная картина будет видна после официального старта продаж.

#Буквы подготовили и опубликовали этот материал совместно с партнером.