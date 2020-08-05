В Украине подорожал газ для населения

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, августовская цена на газ составляет 3,24 грн/кубический метр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

В “Нафтогазе” повышение стоимости газа объясняют тем, что “рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода”.

По информации компании, тариф “Месячный” – пока первый тариф, который компания предлагает клиентам. Он предусматривает постоплаты за потребленный газ и все пользователи автоматически переведены на него. В частности, этот тариф предоставляет возможность сэкономить 1 процент от общего счета, если произвести оплату до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua или чат-бот GASUA.