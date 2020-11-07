Об этом сообщили в МОЗ.
За прошедшие сутки было зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 316 случаев заражения среди детей, а 519 – среди медработников.
За последние сутки из-за заражения коронавирусом были госпитализированы 1470 человек. 187 человек умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Выздоровели и получили отрицательные тесты на коронавирус 8 685 человек.
За сутки было сделано 82 327 тестирований на коронавирус. Из них – методом ПЦР 51 258, а методом ИФА – 31 069.
За все время эпидемии в Украине заболели 450 934 человека; выздоровели 204 229 человек; летальных исходов – 8 312; проведения ПЦР-тестов – 3 572 433.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), г. Киев (854), Житомирской области (602), Хмельницкой области (579) и Львовской области (557).
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 43 229 случаев;
- Винницкая область – 12 216 случаев;
- Волынская область – 15 795 случаев;
- Днепропетровская область – 17 446 случаев;
- Донецкая область – 13 546 случаев;
- Житомирская область – 17 791 случай;
- Закарпатская область – 16 670 случаев;
- Запорожская область – 12 734 случая;
- Ивано-Франковская область – 23 561 случай;
- Киевская область – 19274 случаи;
- Кировоградская область – 3018 случаев;
- Луганская область – 4345 случаев;
- Львовская область – 32 982 случая;
- Николаевская область – 9949 случаев;
- Одесская область – 27894 случаи;
- Полтавская область – 11 699 случаев;
- Ровенская область – 21 403 случая;
- Сумская область – 14 103 случая;
- Тернопольская область – 21 907 случаев;
- Харьковская область – 42 139 случаев;
- Херсонская область – 5249 случаев;
- Хмельницкая область – 19 017 случаев;
- Черкасская область – 10 461 случай;
- Черновицкая область – 24 559 случаев;
- Черниговская область – 9 947 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- 6 ноября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обновили список зон карантина. Так, с 00 часов 00 минут понедельника, 9 ноября, ни один регион в стране не будет в “желтой” или “зеленой” зоне. Город Киев остается в “оранжевой” зоне.