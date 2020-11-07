По состоянию на утро 7 ноября в Украине зафиксировано более 10,7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в МОЗ.

За прошедшие сутки было зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 316 случаев заражения среди детей, а 519 – среди медработников.

За последние сутки из-за заражения коронавирусом были госпитализированы 1470 человек. 187 человек умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

Выздоровели и получили отрицательные тесты на коронавирус 8 685 человек.

За сутки было сделано 82 327 тестирований на коронавирус. Из них – методом ПЦР 51 258, а методом ИФА – 31 069.

За все время эпидемии в Украине заболели 450 934 человека; выздоровели 204 229 человек; летальных исходов – 8 312; проведения ПЦР-тестов – 3 572 433.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), г. Киев (854), Житомирской области (602), Хмельницкой области (579) и Львовской области (557).

Ситуация в регионах:

г. Киев – 43 229 случаев;

Винницкая область – 12 216 случаев;

Волынская область – 15 795 случаев;

Днепропетровская область – 17 446 случаев;

Донецкая область – 13 546 случаев;

Житомирская область – 17 791 случай;

Закарпатская область – 16 670 случаев;

Запорожская область – 12 734 случая;

Ивано-Франковская область – 23 561 случай;

Киевская область – 19274 случаи;

Кировоградская область – 3018 случаев;

Луганская область – 4345 случаев;

Львовская область – 32 982 случая;

Николаевская область – 9949 случаев;

Одесская область – 27894 случаи;

Полтавская область – 11 699 случаев;

Ровенская область – 21 403 случая;

Сумская область – 14 103 случая;

Тернопольская область – 21 907 случаев;

Харьковская область – 42 139 случаев;

Херсонская область – 5249 случаев;

Хмельницкая область – 19 017 случаев;

Черкасская область – 10 461 случай;

Черновицкая область – 24 559 случаев;

Черниговская область – 9 947 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.