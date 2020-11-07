Об этом сообщили в МОЗ.

За прошедшие сутки было зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 316 случаев заражения среди детей, а 519 – среди медработников.

За последние сутки из-за заражения коронавирусом были госпитализированы 1470 человек. 187 человек умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

Выздоровели и получили отрицательные тесты на коронавирус 8 685 человек.

За сутки было сделано 82 327 тестирований на коронавирус. Из них – методом ПЦР 51 258, а методом ИФА – 31 069.

За все время эпидемии в Украине заболели 450 934 человека; выздоровели 204 229 человек; летальных исходов – 8 312; проведения ПЦР-тестов – 3 572 433.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), г. Киев (854), Житомирской области (602), Хмельницкой области (579) и Львовской области (557).

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 43 229 случаев;
  • Винницкая область – 12 216 случаев;
  • Волынская область – 15 795 случаев;
  • Днепропетровская область – 17 446 случаев;
  • Донецкая область – 13 546 случаев;
  • Житомирская область – 17 791 случай;
  • Закарпатская область – 16 670 случаев;
  • Запорожская область – 12 734 случая;
  • Ивано-Франковская область – 23 561 случай;
  • Киевская область – 19274 случаи;
  • Кировоградская область – 3018 случаев;
  • Луганская область – 4345 случаев;
  • Львовская область – 32 982 случая;
  • Николаевская область – 9949 случаев;
  • Одесская область – 27894 случаи;
  • Полтавская область – 11 699 случаев;
  • Ровенская область – 21 403 случая;
  • Сумская область – 14 103 случая;
  • Тернопольская область – 21 907 случаев;
  • Харьковская область – 42 139 случаев;
  • Херсонская область – 5249 случаев;
  • Хмельницкая область – 19 017 случаев;
  • Черкасская область – 10 461 случай;
  • Черновицкая область – 24 559 случаев;
  • Черниговская область – 9 947 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • 6 ноября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обновили список зон карантина. Так, с 00 часов 00 минут понедельника, 9 ноября, ни один регион в стране не будет в “желтой” или “зеленой” зоне. Город Киев остается в “оранжевой” зоне.