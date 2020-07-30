В результате непогоды по состоянию на утро четверга обесточены 52 населенных пункта в 5 областях Украины.

Об этом сообщает ГСЧС.

“По состоянию на 07:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в 5 областях, а именно: Черниговская – 23, Ровенская – 13, Сумская – 10, Волынская – 3 и Черновицкая – 3”, – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.