#Буквы разбирались, что именно предусматривает этот закон.
В законе усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных.
Усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи.
Полицейские имеют право останавливать автотранспорт для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения.
Что предусмотрено в законе
Вождение в состоянии опьянения:
Ранее ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривала штраф – 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 000 гривен. За повторное правонарушение в течение года влечет штраф – 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года.
Если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф возрастает до 51 000 гривен, с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства. Кроме того, такой водитель лишается водительских прав на 10 лет.
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Побег с места ДТП
Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3400 грн.
Если виновник ДТП употреблял алкоголь, наркотические или психотропные вещества, то он получит штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.
Превышение скорости:
Превышение скорости движения более чем на двадцать километров в час, нарушение требований дорожных знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки ТС, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, так же нарушение запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, – влекут наложение штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов, или 255 грн.
Штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч составит 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 1,7 тыс. грн.
Нарушение правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, проезд на запрещающий сигнал светофора – штраф в 510 грн.
Нарушение правил пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных:
Неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, – влечет штраф в размере пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно 255 гривен.