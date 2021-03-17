Сегодня, 17 марта, в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Документ вчера опубликовали в парламентской газете "Голос Украины".

#Буквы разбирались, что именно предусматривает этот закон.

В законе усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных.

Усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи.

Полицейские имеют право останавливать автотранспорт для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения.

Что предусмотрено в законе

Вождение в состоянии опьянения:

Ранее ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривала штраф – 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 000 гривен. За повторное правонарушение в течение года влечет штраф – 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года.

Если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф возрастает до 51 000 гривен, с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства. Кроме того, такой водитель лишается водительских прав на 10 лет.

Побег с места ДТП

Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3400 грн.

Если виновник ДТП употреблял алкоголь, наркотические или психотропные вещества, то он получит штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

Превышение скорости:

Превышение скорости движения более чем на двадцать километров в час, нарушение требований дорожных знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки ТС, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, так же нарушение запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, – влекут наложение штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов, или 255 грн.

Штраф за превышение скорости от 20 до 50 км/ч составит 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 1,7 тыс. грн.

Нарушение правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, проезд на запрещающий сигнал светофора – штраф в 510 грн.

Нарушение правил пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных:

Неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, – влечет штраф в размере пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно 255 гривен.