Объемы промышленного производства в Украине в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 7,7 %.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В общем, в 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8 %.

“В 2019 году по сравнению с 2018г. индекс промышленной продукции составил 98,2 %, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 100,0 %, перерабатывающей – 98,0 %, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 95 9 %”, – говорится в сообщении.

Отметим, что значительно уменьшилось производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (за декабрь на 16 %, за год -18,4 %), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (за декабрь на 12,1 %, за год – 6,7 %), электрооборудования (за декабрь на 15,8 %, за год – 7,9 %) и другое.

В региональном разрезе больше всех потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14 %.