В течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.

Об этом сообщил в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

“Промышленность в Украине продолжает стремительный обвал, в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, аналогичное падение происходило только в 2015 году. За октябрь-ноябрь промышленность уже обвалилась уже на 6,24% по сравнению с прошлым годом. … Снижение промышленности происходит уже шестой месяц подряд. За период январь-ноябрь 2019 уже происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года”, — отметил Компаниец.

Согласно статистическим данным, которые приводит Компаниец, наибольшие темпы падения промышленности с января по ноябрь текущего года наблюдались в Хмельницкой (-15,0%), Закарпатской (-12,9%), Черниговская (-11,1%), а также Житомирской и Волынская (-7,6% и -5,2% соответственно) областях.

При этом в некоторых регионах уровень промышленности вырос. В Винницкой области прирост составил 15,9%, в Одесской — 6,8%, Ровенской — 6,0%, Кировоградской — 4,7%, а Херсонской — 3,6%.