В среду, 17 февраля, Кабинет Министров Украины поддержал постановление Министерства здравоохранения и продолжил карантин и действие режима чрезвычайной ситуации до 30 апреля.

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства, информируют #Буквы.

“По нашим расчетам до 30 апреля точно мы должны жить в условиях карантина. Это правильно с точки зрения более точного планирования жизни украинцев”, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно документу, страна возвращается к модели адаптивного карантина. В частности, на территории Украины устанавливается в целом или на территории регионов “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Ограничения устанавливать в соответствии со сложностью эпидемиологической ситуации в регионе.

“Зеленая зона”

В “зеленой зоне” предполагается пересмотрение или частичная отмена карантина. Вся страна может перейти в “зеленую зону” если:

уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидемиологического порога, предусмотренного для этой области;

коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от числа тестирований.

“Желтая зона”

“Желтый” уровень эпидемиологической опасности автоматически вводят во всех областях страны. На территории этой зоны продолжают действовать действующие ограничения, но Кабмин предусмотрел определенные смягчения.

В “желтой зоне” разрешаются:

массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 м² или заполненность зала до 50%;

посещение учебных заведений группами более 20 человек;

функционирование заведений питания до 00:00 (пока до 23:00);

посещение матчей командных видов спорта, но при заполненности стадионов и других спортивных помещений на 50%.

“Оранжевая зона”

Переход в “оранжевую зону” не предусматривает усиление карантинных ограничений, однако сигнализирует об ухудшении ситуации и вероятном переходе в “красную зону”.

Регион переходит в “оранжевую зону” при условии, если в течение недели превышен один из следующих показателей:

загруженность коек с кислородом в регионе больше 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней

рост числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных больше 20%.

Местная власть имеет полномочия вводить дополнительные ограничительные меры, если населенный пункт находится в этой зоне.

“Красная зона”

“Красный уровень” эпидемиологической опасности вводят в случае, если в течение трех дней в регионе будет зафиксировано:

загруженность больничных коек более чем на 65%;

количество тестирований на 100 тысяч населения менее 300;

количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.

В “красной зоне” запрещено:

прием посетителей заведениям общественного питания;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа учреждений культуры;

проведения массовых мероприятий;

посещение спортивных матчей и соревнований;

посещение образовательных учреждений.

В свою очередь будут работать:

банки;

АЗС;

ветеринарные магазины;

аптеки

все продовольственные магазины.

Постановление Кабмина начнет действовать 24 февраля.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, посещение футбольных матчей позволят с 18 февраля.