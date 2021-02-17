Соответствующее решение было принято на заседании Правительства, информируют #Буквы.
“По нашим расчетам до 30 апреля точно мы должны жить в условиях карантина. Это правильно с точки зрения более точного планирования жизни украинцев”, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно документу, страна возвращается к модели адаптивного карантина. В частности, на территории Украины устанавливается в целом или на территории регионов “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Ограничения устанавливать в соответствии со сложностью эпидемиологической ситуации в регионе.
“Зеленая зона”
В “зеленой зоне” предполагается пересмотрение или частичная отмена карантина. Вся страна может перейти в “зеленую зону” если:
- уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидемиологического порога, предусмотренного для этой области;
- коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от числа тестирований.
“Желтая зона”
“Желтый” уровень эпидемиологической опасности автоматически вводят во всех областях страны. На территории этой зоны продолжают действовать действующие ограничения, но Кабмин предусмотрел определенные смягчения.
В “желтой зоне” разрешаются:
- массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 м² или заполненность зала до 50%;
- посещение учебных заведений группами более 20 человек;
- функционирование заведений питания до 00:00 (пока до 23:00);
- посещение матчей командных видов спорта, но при заполненности стадионов и других спортивных помещений на 50%.
“Оранжевая зона”
Переход в “оранжевую зону” не предусматривает усиление карантинных ограничений, однако сигнализирует об ухудшении ситуации и вероятном переходе в “красную зону”.
Регион переходит в “оранжевую зону” при условии, если в течение недели превышен один из следующих показателей:
- загруженность коек с кислородом в регионе больше 65%;
- более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней
- рост числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю;
- менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;
- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных больше 20%.
Местная власть имеет полномочия вводить дополнительные ограничительные меры, если населенный пункт находится в этой зоне.
“Красная зона”
“Красный уровень” эпидемиологической опасности вводят в случае, если в течение трех дней в регионе будет зафиксировано:
- загруженность больничных коек более чем на 65%;
- количество тестирований на 100 тысяч населения менее 300;
- количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.
В “красной зоне” запрещено:
- прием посетителей заведениям общественного питания;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работа учреждений культуры;
- проведения массовых мероприятий;
- посещение спортивных матчей и соревнований;
- посещение образовательных учреждений.
В свою очередь будут работать:
- банки;
- АЗС;
- ветеринарные магазины;
- аптеки
- все продовольственные магазины.
Постановление Кабмина начнет действовать 24 февраля.
По словам главы МОЗ Максима Степанова, посещение футбольных матчей позволят с 18 февраля.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина возвращается к адаптивному карантину — будут определены четыре уровня эпидемической опасности.