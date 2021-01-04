Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“С 1 января в Украине работает Единая государственная информационная система по вопросам трансплантации органов и тканей. Это был такой тяжелый вызов в прошлом году, когда нам надо было запустить ее с 1 января. Это очень важная система, я уже не говорю о защищенности этой системы . Она важна с точки зрения оказания медицинской помощи, с точки зори предоставления трансплантации людям, которые в этом нуждаются”, – сказал глава МОЗ.

Степанов отметил, что это система, объединяющая донора и реципиента, и без нее развитие трансплантации в Украине был бы невозможен.

Он также добавил, что в этом году в Украине впервые планируется осуществить трансплантацию легких.

Кроме того, в планах сделать трансплантацию рук и ног, что особенно важно для украинских военнослужащих, потерявших конечности в связи с российской агрессией на Востоке страны.