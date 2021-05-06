Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Так, для реєстрації потрібно правильно обрати категорію та створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням сервісу “Зареєструватися”, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) у рубриці “ЗНО/ДПА”.
Комплект реєстраційних документів має містити:
- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу “Зареєструватися”;
- заяву для участі в додатковій сесії (формується автоматично одночасно з реєстраційною карткою);
- засвідчену копію паспорта громадянина України;
- засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО,
- копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації іноземною мовою).
Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:
- не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
- брали участь в антитерористичній операції та/або у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;
- проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;
- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за ДПА).
Рекомендації щодо реєстрації для участі в ЗНО розміщено в розділі “Процедура реєстрації”.
- Раніше у Міністерстві освіти та науки України заявили, що випускники шкіл у 2021 році звільняються від ДПА (Державної підсумкової атестації), проте можуть пройти її за власним бажанням.