Зареєструватись для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року можна з 6 до 18 травня.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Так, для реєстрації потрібно правильно обрати категорію та створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням сервісу “Зареєструватися”, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) у рубриці “ЗНО/ДПА”.

Комплект реєстраційних документів має містити:

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу “Зареєструватися”;

заяву для участі в додатковій сесії (формується автоматично одночасно з реєстраційною карткою);

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО,

копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації іноземною мовою).

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь в антитерористичній операції та/або у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за ДПА).

Рекомендації щодо реєстрації для участі в ЗНО розміщено в розділі “Процедура реєстрації”.