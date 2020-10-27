Об этом сообщил заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что в ближайшее время МОЗ поставит в учреждения охраны здоровья 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

“Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID -19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, которые оказывают помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19”, – добавил Ляшко.

Он также уточнил, что к эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставлено 500 тысяч доз вакцины “Ваксигрип Тетра” (производитель – “Санофи Пастер”, Франция, четырехвалентная), 45 тысяч доз вакцины “Инфлювак” (“Абботт Биолоджикалз Б.В. “Нидерланды, трехвалентная) и 120 тысяч доз вакцины “Джис Флю” (“Грин Кросс Корпорейшн”, Южная Корея, трехвалентная).