Сегодня, 5 августа, Общественный вещатель начал прием заявок на участие в национальном отборе на Детское Евровидение-2020.

Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Прием заявок продлится до 25 августа.

Отмечается, что в этом году дети могут принять участие, как с собственной песней, так и с кавером песни.

Отбор представителя Украины на Детский песенный конкурс “Евровидение-2020” пройдет онлайн, и все желающие смогут проголосовать за своего фаворита.

Как подать заявку?

На первом этапе участники должны заполнить и подать заявку на сайте нацотбора junior.eurovision.ua. В течение суток видео участника опубликуют на сайте с хэштегом #uajesc2020.

До 25 августа участники отбора смогут собирать лайки под своими видео с песнями.

Далее в период с 26 по 27 августа определят шортлист, в который попадут одиннадцать лучших участников: восемь с авторской песней, двое – с каверами, а также участник, видео которого наберет наибольшее количество лайков.

С 28 августа по 4 сентября будут объявлены имена одиннадцати участников, подписаны договора. Также будет записана песня, которую предоставит “Суспильне” для исполнителей каверов, и по желанию ее смогут записать исполнители собственных песен.

После этого, с 5 по 7 сентября, будет проходить голосование, в ходе которого жюри и пользователи соцсетей определять победителя среди одиннадцати участников.

Имя победителя национального отбора на “Детское Евровидение-2020” будет объявлено до 12 сентября.