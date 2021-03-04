Бывшие политзаключенные создали беспартийное объединение «Платформа освобождения политзаключенных» с целью защиты прав и освобождения всех, кто находится в тюрьме по политическим мотивам.

Презентация состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре с участием представителей Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, Духовного управления мусульман Крыма, иностранных послов.

Заявление основателей организации опубликовал в Facebook бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов.

По их словам, платформа будет заниматься теми, кто отбывает заключение в Украине, за ее пределами, а также на оккупированных территориях.

“Учредители Платформы – шестнадцать бывших политзаключенных, которые в прошлом были заключенные российским режимом за борьбу против российской агрессии: Асеев Станислав, Балух Владимир, Бекиров Эдем, Гриб Павел, Жемчугов Владимир, Карпюк Николай, Кольченко Александр, Козловский Игорь, Мовенко Игорь, Панов Евгений, Рамазанов Исмаил, Семена Николай, Сенцов Олег, Сущенко Роман, Чийгоз Ахтем, Шумков Александр. Платформа занимается борьбой за освобождение всех украинских граждан, которые находятся за решеткой в ​​результате агрессии Российской Федерации: политзаключенных, заложников, военнопленных”, – говорится в обращении.

Он отметил, что платформа действует исключительно на основе норм международного права, внутреннего законодательства Украины, норм Устава ООН, международных конвенций и решений международных судов и резолюций других международных правовых организаций.

Кроме того, организация открыта к сотрудничеству с украинскими и международными сообществами, которые работают в направлении освобождения украинских политзаключенных.

“Мы хотим, чтобы вопрос освобождения политзаключенных был постоянно в фокусе общественного внимания, стал приоритетным как для органов украинской власти, так и наших друзей и партнеров за рубежом”, – говорят основатели организации.

Также подчеркивается, что платформа принимает решения на основе обсуждения вопросов всеми ее участниками. Координатором деятельности организации стал отец политзаключенного Павла Гриба Игорь Гриб.

Напомним, по данным правозащитников, в тюрьмах России и оккупированного Крыма остаются более 100 украинских политических заключенных. По информации Службы безопасности Украины, в плену у пророссийских боевиков из “ДНР” и “ЛНР” находятся более 200 украинцев.