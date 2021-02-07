Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за сутки:

  • госпитализированы – 1869 человек;
  • летальных исходов – 81;
  • выздоровели – 2297 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 19 500 (в том числе методом ПЦР – 15690, методом ИФА – 3810).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1244849 человек;
  • выздоровели – 1073046 человек;
  • летальных исходов – 23 597;
  • проведения ПЦР-тестов – 6391722.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г.. Киев (197).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • м. Киев – 197 случаев;
  • Винницкая область – 184 случая;
  • Волынская область – 48 случаев;
  • Днепропетровская область – 198 случаев;
  • Донецкая область – 188 случаев;
  • Житомирская область – 137 случаев;
  • Закарпатская область – 169 случаев;
  • Запорожская область – 86 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 454 случая;
  • Киевская область – 176 случаев;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 33 случая;
  • Львовская область – 202 случая;
  • Николаевская область – 118 случаев;
  • Одесская область – 212 случаев;
  • Полтавская область – 37 случаев;
  • Ровенская область – 73 случая;
  • Сумская область – 134 случая;
  • Тернопольская область – 117 случаев;
  • Харьковская область – 164 случая;
  • Херсонская область – 50 случаев;
  • Хмельницкая область – 97 случаев;
  • Черкасская область – 20 случаев;
  • Черновицкая область – 185 случаев;
  • Черниговская область – 85 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Накануне, 5 февраля, в Украине зафиксировали 4310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.