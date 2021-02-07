За прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине обнаружили 3370 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели 188 детей и 96 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за сутки:

госпитализированы – 1869 человек;

летальных исходов – 81;

выздоровели – 2297 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 19 500 (в том числе методом ПЦР – 15690, методом ИФА – 3810).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1244849 человек;

выздоровели – 1073046 человек;

летальных исходов – 23 597;

проведения ПЦР-тестов – 6391722.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г.. Киев (197).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 197 случаев;

Винницкая область – 184 случая;

Волынская область – 48 случаев;

Днепропетровская область – 198 случаев;

Донецкая область – 188 случаев;

Житомирская область – 137 случаев;

Закарпатская область – 169 случаев;

Запорожская область – 86 случаев;

Ивано-Франковская область – 454 случая;

Киевская область – 176 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 202 случая;

Николаевская область – 118 случаев;

Одесская область – 212 случаев;

Полтавская область – 37 случаев;

Ровенская область – 73 случая;

Сумская область – 134 случая;

Тернопольская область – 117 случаев;

Харьковская область – 164 случая;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 97 случаев;

Черкасская область – 20 случаев;

Черновицкая область – 185 случаев;

Черниговская область – 85 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.