Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Так, за сутки:
- госпитализированы – 1869 человек;
- летальных исходов – 81;
- выздоровели – 2297 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 19 500 (в том числе методом ПЦР – 15690, методом ИФА – 3810).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1244849 человек;
- выздоровели – 1073046 человек;
- летальных исходов – 23 597;
- проведения ПЦР-тестов – 6391722.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г.. Киев (197).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев – 197 случаев;
- Винницкая область – 184 случая;
- Волынская область – 48 случаев;
- Днепропетровская область – 198 случаев;
- Донецкая область – 188 случаев;
- Житомирская область – 137 случаев;
- Закарпатская область – 169 случаев;
- Запорожская область – 86 случаев;
- Ивано-Франковская область – 454 случая;
- Киевская область – 176 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 33 случая;
- Львовская область – 202 случая;
- Николаевская область – 118 случаев;
- Одесская область – 212 случаев;
- Полтавская область – 37 случаев;
- Ровенская область – 73 случая;
- Сумская область – 134 случая;
- Тернопольская область – 117 случаев;
- Харьковская область – 164 случая;
- Херсонская область – 50 случаев;
- Хмельницкая область – 97 случаев;
- Черкасская область – 20 случаев;
- Черновицкая область – 185 случаев;
- Черниговская область – 85 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Накануне, 5 февраля, в Украине зафиксировали 4310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.