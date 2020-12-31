В Украине с 1 января 2021 года из-за подорожания бланков возрастет стоимость оформления биометрических паспортов.

Об этом проинформировали в Государственной миграционной службе Украины.

Так, госпредприятие “Полиграфический комбинат “Украина” с 1 января 2021 года меняет стоимость бланков биометрических документов.

“В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание”, – отметили в ведомстве.

Те, кто подал заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

Лица, оплатившие административные услуги до 21 декабря 2020 года, но не подавшие заявления на оформление документов, будут иметь возможность осуществить доплату за оформление документов по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Во сколько обойдется оформление документов?

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки повысится с 219 грн до 237 грн.

Соответственно, стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки вырастет:

• с 345 грн до 363 грн (при оформлении в течение 20 рабочих дней);

• с 471 грн до 489 грн (при оформлении до 10 рабочих дней).

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу вырастет с 330 грн до 342 грн.

Соответственно, стоимость оформления паспорта для выезда за границу увеличится:

• с 682 грн до 694 грн (при оформлении в течение 20 рабочих дней);

• с 1034 грн до 1046 грн (при оформлении до 7 рабочих дней, а также – до 3 рабочих дней при наличии оснований).

Стоимость оформления удостоверения на временное проживание повысится с 891 грн до 915 грн.

А стоимость оформления удостоверения на постоянное проживание возрастет с 728 грн до 752 грн.