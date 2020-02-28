Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба ведомства.

“С 10 марта мы ожидаем поступления в наши лаборатории быстрых тестов на выявление коронавируса. Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лаборатории. Непосредственно в кроватях больного забирается биологический материал, и врач за 15 мин может исключить или установить диагноз. Конечно, быстрые тесты потребуют дальнейшего подтверждения в лаборатории, однако они могут оперативно определять дальнейшую тактику поведения с больным”, – отметил Ляшко.

Кроме того, по его словам, продолжается проведение температурного скрининга на пограничных пунктах пропуска и в аэропортах. Вчера в международном аэропорту Борисполь после посадки самолета была изолирована иностранная гражданка с симптомами ОРВИ. Экипаж сообщил, что она весь полет принимала лекарства, в том числе жаропонижающие. Врачи приняли решение изолировать иностранную гражданку в Александровскую больницу города Киева и провести тестирование.

Также вчера в Ивано-Франковске была госпитализирована женщина, которая 24 февраля прибыла из Италии. У пациентки была повышенная температура, кашель и другие признаки острого вирусного заболевания. Проведение теста на грипп дало отрицательный результат. Женщина находится в инфекционной больнице. У нее было совершено забор образцов с последующим их направлением на исследование в лабораторию ЦОС.