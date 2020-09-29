По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Украине подтверждено 3627 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (426), Киеве (416), Одесской области (271), Днепропетровской области (200), Сумской области (195), Львовской области (169), Черновицкой области (167), Тернопольской области (164), Ровенской области (157), Хмельницкой области (149), Киевской области (142), Волынской области (136), Полтавской области (135), Ивано-Франковской области (132).

За сутки скончались еще 69 человек. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 4065 человек.

Выздоровели за сутки еще 1797 пациентов. В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 90 250 пациентов.

Всего за время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 204 932 человек.