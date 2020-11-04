По состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине подтвердили 9524 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 313, медработников – 408)”, – написал он.

За сутки были госпитализированы 1514 человек.

В течение суток скончались 199 пациентов, что является рекордным показателем. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7731 человек. Выздоровели за сутки 7536 человек, что также является рекордом.

За все время в Украине коронавирус преодолел 176 404 человека.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 420 617 случаев заражения COVID-19.

За сутки было проведено 72 442 тестирования на коронавирус (из них 42 278 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА).

С начала эпидемии было проведено 3 386 489 ПЦР-тестирований.

Количество случаев заражения по регионам следующее:

• г. Киев – 40 390 случаев;

• Винницкая область – 11 363 случая;

• Волынская область – 14 544 случая;

• Днепропетровская область – 16 169 случаев;

• Донецкая область – 12 367 случаев;

• Житомирская область – 16 200 случаев;

• Закарпатская область – 15 470 случаев;

• Запорожская область – 11 227 случаев;

• Ивано-Франковская область – 22 047 случаев;

• Киевская область – 17 918 случаев;

• Кировоградская область – 2730 случаев;

• Луганская область – 3988 случаев;

• Львовская область – 31 639 случаев;

• Николаевская область – 9027 случаев;

• Одесская область – 26 332 случая;

• Полтавская область – 10 617 случаев;

• Ровенская область – 20 300 случаев;

• Сумская область – 12 776 случаев;

• Тернопольская область – 21 332 случая;

• Харьковская область – 39 559 случаев;

• Херсонская область – 4622 случая;

• Хмельницкая область – 17 439 случаев;

• Черкасская область – 9898 случаев;

• Черновицкая область – 23 296 случаев;

• Черниговская область – 9367 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.