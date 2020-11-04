Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 313, медработников – 408)”, – написал он.
За сутки были госпитализированы 1514 человек.
В течение суток скончались 199 пациентов, что является рекордным показателем. С начала эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 7731 человек.
Выздоровели за сутки 7536 человек, что также является рекордом.
За все время в Украине коронавирус преодолел 176 404 человека.
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 420 617 случаев заражения COVID-19.
За сутки было проведено 72 442 тестирования на коронавирус (из них 42 278 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА).
С начала эпидемии было проведено 3 386 489 ПЦР-тестирований.
Количество случаев заражения по регионам следующее:
• г. Киев – 40 390 случаев;
• Винницкая область – 11 363 случая;
• Волынская область – 14 544 случая;
• Днепропетровская область – 16 169 случаев;
• Донецкая область – 12 367 случаев;
• Житомирская область – 16 200 случаев;
• Закарпатская область – 15 470 случаев;
• Запорожская область – 11 227 случаев;
• Ивано-Франковская область – 22 047 случаев;
• Киевская область – 17 918 случаев;
• Кировоградская область – 2730 случаев;
• Луганская область – 3988 случаев;
• Львовская область – 31 639 случаев;
• Николаевская область – 9027 случаев;
• Одесская область – 26 332 случая;
• Полтавская область – 10 617 случаев;
• Ровенская область – 20 300 случаев;
• Сумская область – 12 776 случаев;
• Тернопольская область – 21 332 случая;
• Харьковская область – 39 559 случаев;
• Херсонская область – 4622 случая;
• Хмельницкая область – 17 439 случаев;
• Черкасская область – 9898 случаев;
• Черновицкая область – 23 296 случаев;
• Черниговская область – 9367 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.