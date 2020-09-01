По состоянию на утро вторника, 1 сентября, в Украине подтвердили 2088 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (262), Одесской области (211), Львовской области (193), Тернопольской области (180), Киеве (176), Ивано-Франковской области (169), Черновицкой области (117).

За сутки скончались еще 48 человек. С начала вспышки в Украине вследствие осложнений от COVID-19 скончались 2605 человек.

При этом выздоровели за сутки еще 688 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 57 тыс. 802 пациента.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 123 303 случая коронавируса.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было сделано 42 тыс. 68 тестирований на коронавирус (из них 22 тыс. 627 – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 4044 случая;

• Волынская область – 5523 случая;

• Днепропетровская область – 2398 случаев;

• Донецкая область – 1448 случаев;

• Житомирская область – 3382 случая;

• Закарпатская область – 7600 случаев;

• Запорожская область – 1627 случаев;

• Ивано-Франковская область – 9348 случаев;

• Кировоградская область – 816 случаев;

• г. Киев – 13 546 случаев;

• Киевская область – 5755 случаев;

• Львовская область – 14 703 случая;

• Луганская область – 320 случаев;

• Николаевская область – 1284 случая;

• Одесская область – 7494 случая;

• Полтавская область – 808 случаев;

• Ровенская область – 9269 случаев;

• Сумская область – 1532 случая;

• Тернопольская область – 6194 случая;

• Харьковская область – 9338 случаев;

• Херсонская область – 400 случаев;

• Хмельницкая область – 2519 случаев;

• Черновицкая область – 10 420 случаев;

• Черкасская область – 1594 случая;

• Черниговская область – 1941 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 1 сентября поступило 2379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 184 031 сообщение о подозрении на COVID-19.