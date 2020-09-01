Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (262), Одесской области (211), Львовской области (193), Тернопольской области (180), Киеве (176), Ивано-Франковской области (169), Черновицкой области (117).
За сутки скончались еще 48 человек. С начала вспышки в Украине вследствие осложнений от COVID-19 скончались 2605 человек.
При этом выздоровели за сутки еще 688 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 57 тыс. 802 пациента.
В общей сложности в Украине зафиксировано уже 123 303 случая коронавируса.
ОБНОВЛЕНО:
Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было сделано 42 тыс. 68 тестирований на коронавирус (из них 22 тыс. 627 – методом ПЦР).
Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 4044 случая;
• Волынская область – 5523 случая;
• Днепропетровская область – 2398 случаев;
• Донецкая область – 1448 случаев;
• Житомирская область – 3382 случая;
• Закарпатская область – 7600 случаев;
• Запорожская область – 1627 случаев;
• Ивано-Франковская область – 9348 случаев;
• Кировоградская область – 816 случаев;
• г. Киев – 13 546 случаев;
• Киевская область – 5755 случаев;
• Львовская область – 14 703 случая;
• Луганская область – 320 случаев;
• Николаевская область – 1284 случая;
• Одесская область – 7494 случая;
• Полтавская область – 808 случаев;
• Ровенская область – 9269 случаев;
• Сумская область – 1532 случая;
• Тернопольская область – 6194 случая;
• Харьковская область – 9338 случаев;
• Херсонская область – 400 случаев;
• Хмельницкая область – 2519 случаев;
• Черновицкая область – 10 420 случаев;
• Черкасская область – 1594 случая;
• Черниговская область – 1941 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 1 сентября поступило 2379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 184 031 сообщение о подозрении на COVID-19.
- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.