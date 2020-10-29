По состоянию на утро четверга, 29 октября, в Украине зафиксировано 7342 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Киеве (577), Харьковской области (575), Хмельницкой области (478), Одесской области (416), Львовской области (405), Черновицкой области (397), Днепропетровской области (386), Житомирской области (364), Запорожской области (359), Ивано-Франковской области (349), Киевской области (315).

За сутки скончались 113 пациентов. В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 6868 человек.

При этом выздоровели за сутки 2990 пациентов. В общей сложности коронавирус уже преодолели 151 632 человека.

За все время в Украине было обнаружено 370 417 случаев коронавируса.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, за сутки было проведено 78 684 тестирования на коронавирус (из них 47 162 – методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 9899 случаев;

• Волынская область – 13 089 случаев;

• Днепропетровская область – 14 301 случай;

• Донецкая область – 9177 случаев;

• Житомирская область – 13 518 случаев;

• Закарпатская область – 13 842 случая;

• Запорожская область – 9211 случаев;

• Ивано-Франковская область – 19 596 случаев;

• Кировоградская область – 2308 случаев;

• г. Киев – 36 027 случаев;

• Киевская область – 15 780 случаев;

• Львовская область – 28 889 случаев;

• Луганская область – 3482 случая;

• Николаевская область – 7450 случаев;

• Одесская область – 23 623 случая;

• Полтавская область – 8930 случаев;

• Ровенская область – 18 518 случаев;

• Сумская область – 11 238 случаев;

• Тернопольская область – 20 111 случаев;

• Харьковская область – 35 016 случаев;

• Херсонская область – 3616 случаев;

• Хмельницкая область – 14 706 случаев;

• Черновицкая область – 20 906 случаев;

• Черкасская область – 8735 случаев;

• Черниговская область – 8449 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 29 октября поступило 7872 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 443 684 сообщения о подозрении на COVID-19.