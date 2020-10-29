Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.
Наибольшее количество новых случаев выявили: в Киеве (577), Харьковской области (575), Хмельницкой области (478), Одесской области (416), Львовской области (405), Черновицкой области (397), Днепропетровской области (386), Житомирской области (364), Запорожской области (359), Ивано-Франковской области (349), Киевской области (315).
За сутки скончались 113 пациентов. В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 6868 человек.
При этом выздоровели за сутки 2990 пациентов. В общей сложности коронавирус уже преодолели 151 632 человека.
За все время в Украине было обнаружено 370 417 случаев коронавируса.
ОБНОВЛЕНО:
Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, за сутки было проведено 78 684 тестирования на коронавирус (из них 47 162 – методом ПЦР).
По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 9899 случаев;
• Волынская область – 13 089 случаев;
• Днепропетровская область – 14 301 случай;
• Донецкая область – 9177 случаев;
• Житомирская область – 13 518 случаев;
• Закарпатская область – 13 842 случая;
• Запорожская область – 9211 случаев;
• Ивано-Франковская область – 19 596 случаев;
• Кировоградская область – 2308 случаев;
• г. Киев – 36 027 случаев;
• Киевская область – 15 780 случаев;
• Львовская область – 28 889 случаев;
• Луганская область – 3482 случая;
• Николаевская область – 7450 случаев;
• Одесская область – 23 623 случая;
• Полтавская область – 8930 случаев;
• Ровенская область – 18 518 случаев;
• Сумская область – 11 238 случаев;
• Тернопольская область – 20 111 случаев;
• Харьковская область – 35 016 случаев;
• Херсонская область – 3616 случаев;
• Хмельницкая область – 14 706 случаев;
• Черновицкая область – 20 906 случаев;
• Черкасская область – 8735 случаев;
• Черниговская область – 8449 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 29 октября поступило 7872 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 443 684 сообщения о подозрении на COVID-19.
- В Украине с 26 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне.
- В МОЗ Украины разработали детальный план, который учитывает способность системы охраны здоровья и определяет алгоритм действий в соответствии к четырем уровням опасности.