Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности Украины.
Больше всего инфицированных в Киеве – 240 человек. За прошедшие сутки там от коронавируса умерли шесть человек.
На втором месте по заболеваемости – Львовская область – 188 случаев заболевания и два летальных, и Ивано-Франковская – 176 заболевших и четыре летальных случая.
Сейчас в Украине коронавирусом болеет 70 821 человек.
- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.