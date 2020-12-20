За минувшие сутки в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 8325 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

За прошедшие сутки в Украине сделали 39941 тестирование на коронавирус (методом ПЦР – 32234, методом ИФА – 7707).

При этом госпитализировали 3037 человек, умерли 116 пациентов. Выздоровели от COVID-19 6626 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях и г. Киеве (756).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 100450 случаев;

Винницкая область – 20 956 случаев;

Волынская область – 30 457 случаев;

Днепропетровская область – 52 557 случаев;

Донецкая область – 32 255 случаев;

Житомирская область – 36 401 случай;

Закарпатская область – 27 098 случаев;

Запорожская область – 47 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;

Киевская область – 53 007 случаев;

Кировоградская область – 7785 случаев;

Луганская область – 8759 случаев;

Львовская область – 56 763 случая;

Николаевская область – 26 631 случай;

Одесская область – 63 938 случаев;

Полтавская область – 31 577 случаев;

Ровенская область – 38 536 случаев;

Сумская область – 37 994 случая;

Тернопольская область – 32 392 случая;

Харьковская область – 65 312 случаев;

Херсонская область – 15 653 случая;

Хмельницкая область – 36 755 случаев;

Черкасская область – 34 731 случай;

Черновицкая область – 38152 случаи;

Черниговская область – 27 132 случая.

С начала пандемии в Украине подтвердили 964 448 случаев болезни, 581 162 человека выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.