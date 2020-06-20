Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Всего в Украине уже 35 825 случая заражения коронавирусом, смертей за все время – 994 (+9 за сутки). Выздоровели всего 16 406 (+373 сутки).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Черновицкая область – 4268
- г. Киев – 4252
- Львовская область – 3679
- Ровенская область – 2776
- Киевская область – 2174
- Закарпатская область – 2069
- Ивано-Франковская область – 1981
- Харьковская область – 1779
- Волынская область – 1743
- Тернопольская область – 1643
- Винницкая область – 1627
- Одесская область – 1232
- Житомирская область – 1229
- Днепропетровская область – 1036
- Кировоградская область – 612
- Хмельницкая область – 612
- Черкасская область – 592
- Запорожская область – 551
- Черниговская область – 467
- Донецкая область – 355
- Николаевская область – 349
- Полтавская область – 290
- Сумская область – 252
- Херсонская область – 185
- Луганская область – 72.
- 19 июня в Украине зафиксировали 921 случай заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.