По состоянию на сегодня, 20 июня, в Украине обнаружили 841 случай заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине уже 35 825 случая заражения коронавирусом, смертей за все время – 994 (+9 за сутки). Выздоровели всего 16 406 (+373 сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область – 4268

г. Киев – 4252

Львовская область – 3679

Ровенская область – 2776

Киевская область – 2174

Закарпатская область – 2069

Ивано-Франковская область – 1981

Харьковская область – 1779

Волынская область – 1743

Тернопольская область – 1643

Винницкая область – 1627

Одесская область – 1232

Житомирская область – 1229

Днепропетровская область – 1036

Кировоградская область – 612

Хмельницкая область – 612

Черкасская область – 592

Запорожская область – 551

Черниговская область – 467

Донецкая область – 355

Николаевская область – 349

Полтавская область – 290

Сумская область – 252

Херсонская область – 185

Луганская область – 72.