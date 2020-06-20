Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине уже 35 825 случая заражения коронавирусом, смертей за все время – 994 (+9 за сутки). Выздоровели всего 16 406 (+373 сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Черновицкая область – 4268
  • г. Киев – 4252
  • Львовская область – 3679
  • Ровенская область – 2776
  • Киевская область – 2174
  • Закарпатская область – 2069
  • Ивано-Франковская область – 1981
  • Харьковская область – 1779
  • Волынская область – 1743
  • Тернопольская область – 1643
  • Винницкая область – 1627
  • Одесская область – 1232
  • Житомирская область – 1229
  • Днепропетровская область – 1036
  • Кировоградская область – 612
  • Хмельницкая область – 612
  • Черкасская область – 592
  • Запорожская область – 551
  • Черниговская область – 467
  • Донецкая область – 355
  • Николаевская область – 349
  • Полтавская область – 290
  • Сумская область – 252
  • Херсонская область – 185
  • Луганская область – 72.