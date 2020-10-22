Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

По состоянию на 22 октября в Украине 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2914006 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2679 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 8782 случая;
  • Волынская область – 11 574 случая;
  • Днепропетровская область – 12 068 случаев;
  • Донецкая область – 7896 случаев;
  • Житомирская область – 10 838 случаев;
  • Закарпатская область – 12 285 случаев;
  • Запорожская область – 7093 случая;
  • Ивано-Франковская область – 17 447 случаев;
  • Кировоградская область – 1786 случаев;
  • Киев – 32500 случаев;
  • Киевская область – 13 688 случаев;
  • Львовская область – 26 021 случай;
  • Луганская область – 2841 случай;
  • Николаевская область – 6428 случаев;
  • Одесская область – 20 557 случаев;
  • Полтавская область – 7216 случаев;
  • Ровенская область – 16 691 случай;
  • Сумская область – 9730 случаев;
  • Тернопольская область – 18 283 случая;
  • Харьковская область – 30 899 случаев;
  • Херсонская область – 2844 случая;
  • Хмельницкая область – 11942 случая;
  • Черновицкая область – 18562 случая;
  • Черкасская область – 7541 случай;
  • Черниговская область – 7367 случаев.