Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1165 человек;
  • летальных случаев – 124;
  • выздоровели – 4143 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 28 374 (в том числе методом ПЦР – 25253, методом ИФА – 3121).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 635 689 человек;
  • выздоровели – 291 060 человек;
  • летальных исходов – 11 075;
  • проведения ПЦР-тестов – 4243600.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 60218 случаев;
  • Винницкая область – 15 476 случаев;
  • Волынская область – 21 864 случая;
  • Днепропетровская область – 29654 случая;
  • Донецкая область – 20262 случая;
  • Житомирская область – 26 966 случаев;
  • Закарпатская область – 21 538 случаев;
  • Запорожская область – 24 442 случая;
  • Ивано-Франковская область – 32 296 случаев;
  • Киевская область – 31 212 случаев;
  • Кировоградская область – 4358 случаев;
  • Луганская область – 5679 случаев;
  • Львовская область – 41 279 случаев;
  • Николаевская область – 15 320 случаев;
  • Одесская область – 37 901 случаев;
  • Полтавская область – 18 557 случаев;
  • Ровенская область – 28 194 случая;
  • Сумская область – 23 167 случая;
  • Тернопольская область – 25 813 случаев;
  • Харьковская область – 51 637 случаев;
  • Херсонская область – 8704 случая;
  • Хмельницкая область – 26 430 случаев;
  • Черкасская область – 18 292 случая;
  • Черновицкая область – 31 369 случаев;
  • Черниговская область – 15 061 случай.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.