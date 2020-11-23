Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1165 человек;
- летальных случаев – 124;
- выздоровели – 4143 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 28 374 (в том числе методом ПЦР – 25253, методом ИФА – 3121).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 635 689 человек;
- выздоровели – 291 060 человек;
- летальных исходов – 11 075;
- проведения ПЦР-тестов – 4243600.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 60218 случаев;
- Винницкая область – 15 476 случаев;
- Волынская область – 21 864 случая;
- Днепропетровская область – 29654 случая;
- Донецкая область – 20262 случая;
- Житомирская область – 26 966 случаев;
- Закарпатская область – 21 538 случаев;
- Запорожская область – 24 442 случая;
- Ивано-Франковская область – 32 296 случаев;
- Киевская область – 31 212 случаев;
- Кировоградская область – 4358 случаев;
- Луганская область – 5679 случаев;
- Львовская область – 41 279 случаев;
- Николаевская область – 15 320 случаев;
- Одесская область – 37 901 случаев;
- Полтавская область – 18 557 случаев;
- Ровенская область – 28 194 случая;
- Сумская область – 23 167 случая;
- Тернопольская область – 25 813 случаев;
- Харьковская область – 51 637 случаев;
- Херсонская область – 8704 случая;
- Хмельницкая область – 26 430 случаев;
- Черкасская область – 18 292 случая;
- Черновицкая область – 31 369 случаев;
- Черниговская область – 15 061 случай.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.
- По состоянию на 20 ноября в Украине зафиксирован новый COVID-рекорд: более 14,5 тысяч случаев коронавируса за сутки.