В Украине за минувшие сутки, 22 ноября, зафиксировано 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели также 491 ребенок и 447 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1165 человек;

летальных случаев – 124;

выздоровели – 4143 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 28 374 (в том числе методом ПЦР – 25253, методом ИФА – 3121).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 635 689 человек;

выздоровели – 291 060 человек;

летальных исходов – 11 075;

проведения ПЦР-тестов – 4243600.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 60218 случаев;

Винницкая область – 15 476 случаев;

Волынская область – 21 864 случая;

Днепропетровская область – 29654 случая;

Донецкая область – 20262 случая;

Житомирская область – 26 966 случаев;

Закарпатская область – 21 538 случаев;

Запорожская область – 24 442 случая;

Ивано-Франковская область – 32 296 случаев;

Киевская область – 31 212 случаев;

Кировоградская область – 4358 случаев;

Луганская область – 5679 случаев;

Львовская область – 41 279 случаев;

Николаевская область – 15 320 случаев;

Одесская область – 37 901 случаев;

Полтавская область – 18 557 случаев;

Ровенская область – 28 194 случая;

Сумская область – 23 167 случая;

Тернопольская область – 25 813 случаев;

Харьковская область – 51 637 случаев;

Херсонская область – 8704 случая;

Хмельницкая область – 26 430 случаев;

Черкасская область – 18 292 случая;

Черновицкая область – 31 369 случаев;

Черниговская область – 15 061 случай.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.