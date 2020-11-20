По состоянию на 20 ноября в Украине зафиксирован новый COVID-рекорд: более 14,5 тысяч случаев коронавируса за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 14 575 человек: из них 549 детей и 613 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

В течение суток скончались 229 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 10 598 человек. Выздоровели за сутки 7 845 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 274 324 пациента.

Всего в Украине зафиксировано 598 085 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 70 752 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 45 957, а методом ИФА – 24 795).

За все время было проведено 4 млн 108 тыс. 825 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 56 594 случая; 1080 пациентов скончались, 20 391 выздоровел;

• Винницкая область – 14 857 случаев; 257 человек скончались, 8436 выздоровели;

• Волынская область – 20 651 случай; 385 человек скончались, 13 484 выздоровели;

• Днепропетровская область – 26 202 случая; 687 человек скончались, 10 530 выздоровели;

• Донецкая область – 19 223 случая; из них 321 летальный; 8521 пациент выздоровел;

• Житомирская область – 25 111 случаев; 428 человек скончались, 14 179 выздоровели;

• Закарпатская область – 20 827 случаев; 494 человека скончались, 11 050 выздоровели;

• Запорожская область – 22 225 случаев; 223 человека скончались, 3497 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 30 684 случая; 552 пациента скончались, 12 455 выздоровели;

• Киевская область – 28 427 случаев; 615 человек скончались, 10 868 выздоровели;

• Кировоградская область – 4052 случая; из них 132 летальных; 2003 пациента выздоровели;

• Луганская область – 5474 случая; из них 136 летальных; 2972 пациента выздоровели;

• Львовская область – 39 916 случаев; 1119 пациентов скончались, 25 922 выздоровели;

• Николаевская область – 14 181 случай; 262 человека скончались, 4489 выздоровели;

• Одесская область – 36 053 случая; 497 человек скончались, 8623 выздоровели;

• Полтавская область – 17 403 случая; 364 человека скончались, 8599 выздоровели;

• Ровенская область – 27 054 случая; 341 пациент скончался, 20 067 выздоровели;

• Сумская область – 20 872 случая; 293 человека скончались, 7709 выздоровели;

• Тернопольская область – 24 843 случая; 334 человека скончались, 19 608 выздоровели;

• Харьковская область – 50 252 случая; 678 человек скончались, 18 487 выздоровели;

• Херсонская область – 8155 случаев; из них 170 летальных; 3405 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 25 290 случаев; 391 пациент скончался, 13 698 выздоровели;

• Черкасская область – 16 437 случаев; 157 человек скончались, 7846 выздоровели;

• Черновицкая область – 30 143 случая; 592 человека скончались, 12 776 выздоровели;

• Черниговская область – 13 159 случаев; из них 90 летальных; 4709 выздоровели.