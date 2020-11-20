Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 14 575 человек: из них 549 детей и 613 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
В течение суток скончались 229 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 10 598 человек.
Выздоровели за сутки 7 845 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 274 324 пациента.
Всего в Украине зафиксировано 598 085 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 70 752 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 45 957, а методом ИФА – 24 795).
За все время было проведено 4 млн 108 тыс. 825 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 56 594 случая; 1080 пациентов скончались, 20 391 выздоровел;
• Винницкая область – 14 857 случаев; 257 человек скончались, 8436 выздоровели;
• Волынская область – 20 651 случай; 385 человек скончались, 13 484 выздоровели;
• Днепропетровская область – 26 202 случая; 687 человек скончались, 10 530 выздоровели;
• Донецкая область – 19 223 случая; из них 321 летальный; 8521 пациент выздоровел;
• Житомирская область – 25 111 случаев; 428 человек скончались, 14 179 выздоровели;
• Закарпатская область – 20 827 случаев; 494 человека скончались, 11 050 выздоровели;
• Запорожская область – 22 225 случаев; 223 человека скончались, 3497 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 30 684 случая; 552 пациента скончались, 12 455 выздоровели;
• Киевская область – 28 427 случаев; 615 человек скончались, 10 868 выздоровели;
• Кировоградская область – 4052 случая; из них 132 летальных; 2003 пациента выздоровели;
• Луганская область – 5474 случая; из них 136 летальных; 2972 пациента выздоровели;
• Львовская область – 39 916 случаев; 1119 пациентов скончались, 25 922 выздоровели;
• Николаевская область – 14 181 случай; 262 человека скончались, 4489 выздоровели;
• Одесская область – 36 053 случая; 497 человек скончались, 8623 выздоровели;
• Полтавская область – 17 403 случая; 364 человека скончались, 8599 выздоровели;
• Ровенская область – 27 054 случая; 341 пациент скончался, 20 067 выздоровели;
• Сумская область – 20 872 случая; 293 человека скончались, 7709 выздоровели;
• Тернопольская область – 24 843 случая; 334 человека скончались, 19 608 выздоровели;
• Харьковская область – 50 252 случая; 678 человек скончались, 18 487 выздоровели;
• Херсонская область – 8155 случаев; из них 170 летальных; 3405 пациентов выздоровели;
• Хмельницкая область – 25 290 случаев; 391 пациент скончался, 13 698 выздоровели;
• Черкасская область – 16 437 случаев; 157 человек скончались, 7846 выздоровели;
• Черновицкая область – 30 143 случая; 592 человека скончались, 12 776 выздоровели;
• Черниговская область – 13 159 случаев; из них 90 летальных; 4709 выздоровели.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.