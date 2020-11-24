12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. Заболели 533 ребенка и 570 медиков.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 403 особи;

летальних випадків – 188;

одужало – 8 298 осіб;

здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 61 640 випадків;

Вінницька область – 15 658 випадків;

Волинська область – 22 221 випадок;

Дніпропетровська область – 30 606 випадків;

Донецька область – 20 498 випадків;

Житомирська область – 27 157 випадків;

Закарпатська область – 21 903 випадки;

Запорізька область – 25 242 випадки;

Івано-Франківська область – 32 826 випадків;

Київська область – 32 301 випадок;

Кіровоградська область – 4 455 випадків;

Луганська область – 5 719 випадків;

Львівська область – 42 050 випадків;

Миколаївська область – 15 745 випадків;

Одеська область – 38 766 випадків;

Полтавська область – 19 143 випадки;

Рівненська область – 28 461 випадок;

Сумська область – 23 896 випадків;

Тернопільська область – 26 051 випадок;

Харківська область – 51 992 випадки;

Херсонська область – 8 869 випадків;

Хмельницька область – 26 624 випадки;

Черкаська область – 19 038 випадків;

Чернівецька область – 31 710 випадків;

Чернігівська область – 15 405 випадків.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 647 976 осіб; одужало – 299 358 осіб; летальних випадків – 11 263; проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.