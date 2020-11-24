Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 403 особи;
  • летальних випадків – 188;
  • одужало – 8 298 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 61 640 випадків;
  • Вінницька область – 15 658 випадків;
  • Волинська область – 22 221 випадок;
  • Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
  • Донецька область – 20 498 випадків;
  • Житомирська область – 27 157 випадків;
  • Закарпатська область – 21 903 випадки;
  • Запорізька область – 25 242 випадки;
  • Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
  • Київська область – 32 301 випадок;
  • Кіровоградська область – 4 455 випадків;
  • Луганська область – 5 719 випадків;
  • Львівська область – 42 050 випадків;
  • Миколаївська область – 15 745 випадків;
  • Одеська область – 38 766 випадків;
  • Полтавська область – 19 143 випадки;
  • Рівненська область – 28 461 випадок;
  • Сумська область – 23 896 випадків;
  • Тернопільська область – 26 051 випадок;
  • Харківська область – 51 992 випадки;
  • Херсонська область – 8 869 випадків;
  • Хмельницька область – 26 624 випадки;
  • Черкаська область – 19 038 випадків;
  • Чернівецька область – 31 710 випадків;
  • Чернігівська область – 15 405 випадків.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 647 976 осіб; одужало – 299 358 осіб; летальних випадків – 11 263; проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.