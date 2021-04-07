Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5587 человек;
- летальных случаев – 481;
- выздоровели – 11472 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 140 224 (в том числе методом ПЦР – 59049, методом ИФА – 23778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57397).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1784579 человек;
- выздоровели – 1373851 человек;
- летальных исходов – 35 498;
- проведения ПЦР-тестов – 8456635.
6 апреля 15 585 человек привито против COVID-19.
320 265 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев – 1417 случаев / 1819 прививок;
Винницкая область – 562 случая / 610 прививок;
Волынская область – 390 случаев / 510 прививок;
Днепропетровская область – 671 случай / 1170 прививок;
Донецкая область – 650 случаев / 540 прививок;
Житомирская область – 465 случаев / 630 прививок;
Закарпатская – 331 случай / 420 прививок;
Запорожская область – 733 случая / 870 прививок;
Ивано-Франковская область – 195 случаев / 627 прививок;
Киевская область – 1092 случая / 0 прививок;
Кировоградская область – 105 случаев / 610 прививок;
Луганская область – 254 случая / 430 прививок;
Львовская область – 1085 случаев / 1349 прививок;
Николаевская область – 412 случаев / 680 прививок;
Одесская область – 1236 случаев / 580 прививок;
Полтавская область – 482 случая / 830 прививок;
Ровенская область – 666 случаев / 580 прививок;
Сумская область – 586 случаев / 270 прививок;
Тернопольская область – 569 случаев / 620 прививок;
Харьковская область – 1017 случаев / 560 прививок;
Херсонская область – 294 случая / 40 прививок;
Хмельницкая область – 912 случаев / 990 прививок;
Черкасская область – 745 случаев / 300 прививок;
Черновицкая область – 351 случай / 400 прививок;
Черниговская область – 195 случаев / 150 прививок.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.
- По состоянию на 6 апреля в Украине подтверждено более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на три тысячи меньше выздоровлений за сутки.