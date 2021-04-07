В Украине за минувшие сутки зафиксировано 15 415 новых случаев COVID-19. Заболели 636 детей и 437 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5587 человек;

летальных случаев – 481;

выздоровели – 11472 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 140 224 (в том числе методом ПЦР – 59049, методом ИФА – 23778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57397).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1784579 человек;

выздоровели – 1373851 человек;

летальных исходов – 35 498;

проведения ПЦР-тестов – 8456635.

6 апреля 15 585 человек привито против COVID-19.

320 265 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 1417 случаев / 1819 прививок;

Винницкая область – 562 случая / 610 прививок;

Волынская область – 390 случаев / 510 прививок;

Днепропетровская область – 671 случай / 1170 прививок;

Донецкая область – 650 случаев / 540 прививок;

Житомирская область – 465 случаев / 630 прививок;

Закарпатская – 331 случай / 420 прививок;

Запорожская область – 733 случая / 870 прививок;

Ивано-Франковская область – 195 случаев / 627 прививок;

Киевская область – 1092 случая / 0 прививок;

Кировоградская область – 105 случаев / 610 прививок;

Луганская область – 254 случая / 430 прививок;

Львовская область – 1085 случаев / 1349 прививок;

Николаевская область – 412 случаев / 680 прививок;

Одесская область – 1236 случаев / 580 прививок;

Полтавская область – 482 случая / 830 прививок;

Ровенская область – 666 случаев / 580 прививок;

Сумская область – 586 случаев / 270 прививок;

Тернопольская область – 569 случаев / 620 прививок;

Харьковская область – 1017 случаев / 560 прививок;

Херсонская область – 294 случая / 40 прививок;

Хмельницкая область – 912 случаев / 990 прививок;

Черкасская область – 745 случаев / 300 прививок;

Черновицкая область – 351 случай / 400 прививок;

Черниговская область – 195 случаев / 150 прививок.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.