В Украине за минувшие сутки Зафиксировано 3261 новый случай COVID-19. Заболели 160 детей и 54 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1837 человек;

выписаны из больниц – 637 человек;

летальных исходов – 76;

выздоровели – 975 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 18 207 (в том числе методом ПЦР – 13101, методом ИФА – 1674) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3432.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1410061 человек;

выздоровели – 1199229 человек;

летальных исходов – 27 204;

проведения ПЦР-тестов – 7154442.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 201 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

Волынская область – 62 случая;

Днепропетровская область – 151 случай;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 71 случай;

Закарпатская область – 195 случаев;

Запорожская область – 13 случаев;

Ивано-Франковская область – 433 случая;

Киевская область – 162 случая;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 351 случай;

Николаевская область – 151 случай;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 7 случаев;

Ровенская область – 53 случая;

Сумская область – 69 случаев;

Тернопольская область – 97 случаев;

Харьковская область – 196 случаев;

Херсонская область – 2 случая;

Хмельницкая область – 8 случаев;

Черкасская область – 28 случаев;

Черновицкая область – 409 случаев;

Черниговская область – 37 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г. Киеве (201).