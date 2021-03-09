Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1837 человек;
- выписаны из больниц – 637 человек;
- летальных исходов – 76;
- выздоровели – 975 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 18 207 (в том числе методом ПЦР – 13101, методом ИФА – 1674) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3432.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1410061 человек;
- выздоровели – 1199229 человек;
- летальных исходов – 27 204;
- проведения ПЦР-тестов – 7154442.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 201 случай;
Винницкая область – 460 случаев;
Волынская область – 62 случая;
Днепропетровская область – 151 случай;
Донецкая область – 23 случая;
Житомирская область – 71 случай;
Закарпатская область – 195 случаев;
Запорожская область – 13 случаев;
Ивано-Франковская область – 433 случая;
Киевская область – 162 случая;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 14 случаев;
Львовская область – 351 случай;
Николаевская область – 151 случай;
Одесская область – 63 случая;
Полтавская область – 7 случаев;
Ровенская область – 53 случая;
Сумская область – 69 случаев;
Тернопольская область – 97 случаев;
Харьковская область – 196 случаев;
Херсонская область – 2 случая;
Хмельницкая область – 8 случаев;
Черкасская область – 28 случаев;
Черновицкая область – 409 случаев;
Черниговская область – 37 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г. Киеве (201).
- За 7 марта в Украине зафиксировано 5572 новых случая COVID-19. Заболели 309 детей и 123 медработника.