Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2430 человек;
- летальных случаев – 145;
- выздоровели – 14250 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 47 120 (в том числе методом ПЦР – 27041, методом ИФА – 20079).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1200883 лица;
- выздоровели – 980 085 человек;
- летальных исходов – 22 202;
- проведения ПЦР-тестов – 6152298.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 437 случаев;
Винницкая область – 158 случаев;
Волынская область – 76 случаев;
Днепропетровская область – 188 случаев;
Донецкая область – 143 случая;
Житомирская область – 107 случаев;
Закарпатская область – 86 случаев;
Запорожская область – 204 случая;
Ивано-Франковская область – 167 случаев;
Киевская область – 276 случаев;
Кировоградская область – 48 случаев;
Луганская область – 49 случаев;
Львовская область – 221 случай;
Николаевская область – 174 случая;
Одесская область – 185 случаев;
Полтавская область – 116 случаев;
Ровенская область – 164 случая;
Сумская область – 85 случаев;
Тернопольская область – 96 случаев;
Харьковская область – 238 случаев;
Херсонская область – 64 случая;
Хмельницкая область – 169 случаев;
Черкасская область – 126 случаев;
Черновицкая область – 169 случаев;
Черниговская область – 30 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
- По состоянию на 26 января в Украине подтверждено более 2,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в 4,5 раза больше выздоровлений за сутки.