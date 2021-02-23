В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4182 новых случая COVID-19. Заболели 252 ребенка и 219 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1236 человек;

выписаны из больниц – 498 человек;

летальных случаев – 153;

выздоровели – 4351 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 49 600 (в том числе методом ПЦР – 23660, методом ИФА – 14782)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11158.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1311844 лица;

выздоровели – 1151777 человек;

летальных исходов – 25 309;

проведения ПЦР-тестов – 6738144.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 454 случая;

Винницкая область – 243 случая;

Волынская область – 128 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 58 случаев;

Житомирская область – 67 случаев;

Закарпатская область – 224 случая;

Запорожская область – 159 случаев;

Ивано-Франковская область – 716 случаев;

Киевская область – 196 случаев;

Кировоградская область – 19 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 197 случаев;

Николаевская область – 92 случая;

Одесская область – 159 случаев;

Полтавская область – 113 случаев;

Ровенская область – 107 случаев;

Сумская область – 42 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 118 случаев;

Черкасская область – 140 случаев;

Черновицкая область – 468 случаев;

Черниговская область – 6 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.