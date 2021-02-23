Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1236 человек;
- выписаны из больниц – 498 человек;
- летальных случаев – 153;
- выздоровели – 4351 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 49 600 (в том числе методом ПЦР – 23660, методом ИФА – 14782)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11158.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1311844 лица;
- выздоровели – 1151777 человек;
- летальных исходов – 25 309;
- проведения ПЦР-тестов – 6738144.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 454 случая;
Винницкая область – 243 случая;
Волынская область – 128 случаев;
Днепропетровская область – 126 случаев;
Донецкая область – 58 случаев;
Житомирская область – 67 случаев;
Закарпатская область – 224 случая;
Запорожская область – 159 случаев;
Ивано-Франковская область – 716 случаев;
Киевская область – 196 случаев;
Кировоградская область – 19 случаев;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 197 случаев;
Николаевская область – 92 случая;
Одесская область – 159 случаев;
Полтавская область – 113 случаев;
Ровенская область – 107 случаев;
Сумская область – 42 случая;
Тернопольская область – 107 случаев;
Харьковская область – 188 случаев;
Херсонская область – 8 случаев;
Хмельницкая область – 118 случаев;
Черкасская область – 140 случаев;
Черновицкая область – 468 случаев;
Черниговская область – 6 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
- Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что пройти вакцинацию от коронавируса за государственный счет смогут все желающие.