В Украине за минувшие сутки, 3 февраля, зафиксировано 5082 новых случаев COVID-19. Заболели 258 детей и 220 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1893 человека;

летальных случаев – 140;

выздоровели – 9933 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 42 112 (в том числе методом ПЦР – 25076, методом ИФА – 17036).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1232246 человек;

выздоровели – 1055406 человек;

летальных исходов – 23 229;

проведения ПЦР-тестов – 6324775.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 342 случая;

Винницкая область – 235 случаев;

Волынская область – 112 случаев;

Днепропетровская область – 223 случая;

Донецкая область – 159 случаев;

Житомирская область – 282 случая;

Закарпатская область – 299 случаев;

Запорожская область – 253 случая;

Ивано-Франковская область – 354 случая;

Киевская область – 189 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 77 случаев;

Львовская область – 308 случаев;

Николаевская область – 97 случаев;

Одесская область – 163 случая;

Полтавская область – 160 случаев;

Ровенская область – 173 случая;

Сумская область – 133 случая;

Тернопольская область – 222 случая;

Харьковская область – 299 случаев;

Херсонская область – 55 случаев;

Хмельницкая область – 429 случаев;

Черкасская область – 182 случая;

Черновицкая область – 177 случаев;

Черниговская область – 134 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в г. Киев (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.